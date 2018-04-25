Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отметил вклад нападающего Александра Свитова в общий успех завершившегося сезона КХЛ. Специалист заявил, что форвард является одним из лучших капитанов, с которыми ему приходилось работать.
— Саша Свитов — прекрасный капитан. Он команду держит! В хорошем смысле, — сказал Билялетдинов. — У него огромный авторитет в команде. Игроки к нему прислушиваются. Когда пришел Зарипов, я Данису сказал, что одна из его задач — помочь Свитову. Андрей Марков немного другой. Он больше молчит. Свитов — один из трех лучших капитанов на моей памяти. Кто еще двое? Леша Морозов. Про третьего догадаетесь? Алексей Трощинский в «Динамо».
В этом сезоне «Ак Барс» третий раз в истории КХЛ стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА со счетом 4-1. (Артур ЕНИКЕЕВ)
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