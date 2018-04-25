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Эндрю Хэммонд: В шестом матче с «Нэшвилом» мы поставили на карту весь наш сезон
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Эндрю Хэммонд: В шестом матче с «Нэшвилом» мы поставили на карту весь наш сезон 

Советский спорт 42 минуты назад
— Мы разочарованы, потому что по ходу плей-офф показывали, как можем выбираться из затруднительного положения. В последнем поединке мы поставили на карту весь наш сезон.
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Пятую игру взяли, а вот с шестой не справились, — цитирует Хэммонда официальный сайт НХЛ.
Отметим, что основной вратарь «Эвеланш» Семен Варламов получил травму в концовке регулярного чемпионата, а второй вратарь Джонатан Бернье сломался в четвертом матче серии с «Предаторз».
Добавим, что во втором раунде плей-офф «Нэшвилл» встретится с «Виннипегом». Первый матч серии пройдет в Нэшвилле в субботу и начнется в 03:00 по московскому времени.
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