Эндрю Хэммонд: В шестом матче с «Нэшвилом» мы поставили на карту весь наш сезон

— Мы разочарованы, потому что по ходу плей-офф показывали, как можем выбираться из затруднительного положения. В последнем поединке мы поставили на карту весь наш сезон.

Пятую игру взяли, а вот с шестой не справились, — цитирует Хэммонда официальный сайт НХЛ.

Отметим, что основной вратарь «Эвеланш» Семен Варламов получил травму в концовке регулярного чемпионата, а второй вратарь Джонатан Бернье сломался в четвертом матче серии с «Предаторз».

Добавим, что во втором раунде плей-офф «Нэшвилл» встретится с «Виннипегом». Первый матч серии пройдет в Нэшвилле в субботу и начнется в 03:00 по московскому времени.