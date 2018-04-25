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Афиногенов: «В плей-офф НХЛ команда Овечкина должна победить команду Малкина»
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Афиногенов: «В плей-офф НХЛ команда Овечкина должна победить команду Малкина» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов дал прогноз на серию плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».
”Предсказать исход серии «Вашингтона» и «Питтсбурга», наверное, невозможно. Но мне кажется, что на этот раз команда Овечкина должна победить команду Малкина. Никакого логического объяснения у меня нет, скорее, это предчувствие. Да и просто хочется, чтобы «Вашингтону» уже повезло — они много раз проигрывали «Питтсбурга» и точно заслужили дойти, как минимум, до финала конференции”, — сказал Афиногенов в беседе с корреспондентом Sport24 Артемом Гаевым.
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