Афиногенов: «В плей-офф НХЛ команда Овечкина должна победить команду Малкина»

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов дал прогноз на серию плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз».

”Предсказать исход серии «Вашингтона» и «Питтсбурга», наверное, невозможно. Но мне кажется, что на этот раз команда Овечкина должна победить команду Малкина. Никакого логического объяснения у меня нет, скорее, это предчувствие. Да и просто хочется, чтобы «Вашингтону» уже повезло — они много раз проигрывали «Питтсбурга» и точно заслужили дойти, как минимум, до финала конференции”, — сказал Афиногенов в беседе с корреспондентом Sport24 Артемом Гаевым.