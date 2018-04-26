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Овечкин рассчитывает победить «Питтсбург»
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Овечкин рассчитывает победить «Питтсбург» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в преддверии противостояния четвертьфинала Национальной хоккейной лиги с "Питтсбургом" рассказал, что его команда всерьез рассчитывает на победу в серии. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Это колоссальная возможность для нас сделать шаг вперед. Они выиграли два Кубка Стэнли подряд. Они знают, как надо играть и как выдерживать давление. Для нас это будет важнейшая серия", — цитирует российского легионера русскоязычный сайт НХЛ.
Последняя встреча между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" завершилась победой "кэпс" со счетом 3:1. Игра-открытие предстоящей серии состоится 27 апреля, в 2:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустит первый матч с "Вашингтоном" из-за травмы.
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