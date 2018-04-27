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Защитник Никита Зайцев сыграет за сборную России на ЧМ-2018
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Защитник Никита Зайцев сыграет за сборную России на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 17 минут назад
Фото: Вести.Ru
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев примет участие в предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании.
Российский хоккеист заявил, что отправляется в расположение национальной команды сегодня. Зайцев расстроен вылетом «Торонто» в первом раунде плей-офф НХЛ и имеет желание «вернуться в игру прямо немедленно». Слова Зайцева в своём «твиттере» приводит журналист Кристен Шилтон.
Ранее агент хоккеиста Дэн Мильштейн заявил, что хоккеист сможет сыграть на чемпионате мира. В нынешнем плей-офф 26-летний хоккеист сделал 2 результативные передачи в 7 матчах при показателе полезности «-3». За карьеру в Кубке Стэнли на счету Зайцева 2 (0+2) очка в 11 играх при полезности «-7».
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