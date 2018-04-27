Защитник Никита Зайцев сыграет за сборную России на ЧМ-2018

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев примет участие в предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании.

Российский хоккеист заявил, что отправляется в расположение национальной команды сегодня. Зайцев расстроен вылетом «Торонто» в первом раунде плей-офф НХЛ и имеет желание «вернуться в игру прямо немедленно». Слова Зайцева в своём «твиттере» приводит журналист Кристен Шилтон.