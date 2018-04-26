Ещё
Филиппенко: «"Амур «рассчитывает на братьев Ушениных в следующем сезоне КХЛ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Филиппенко: «"Амур «рассчитывает на братьев Ушениных в следующем сезоне КХЛ» 

SPORT24.ru 36 минут назад
Первый Вице-президент «Амура» Александр Филиппенко заявил, что клуб не ведёт переговоров об уходе из команды братьев Вячеслава и Владислава Ушениных.
«Никаких переговоров по поводу братьев Ушениных не ведём и рассчитываем на них в следующем сезоне», — цитирует функционера пресс-служба клуба.
Владислав забросил 16 шайб и сделал 13 передач в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона 2017/18, в плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 5 матчах. Вячеслав набрал 29 (9+20) очков в 51 матче регулярного чемпионата, в плей-офф набрал 3 (1+2) очка в 5 матчах. Хабаровская команда вылетела из плей-офф КХЛ на стадии первого раунда.
SPORT24.ru: последние новости
Нереальная шайба, которая похоронила ЦСКА в ключевом матче финала КХЛ Определились все пары четвертьфинала Кубка Стэнли Вратарь «Коламбуса» Бобровский пропустит ЧМ-2018 из-за травмы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах6
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото9
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение