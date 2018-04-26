Филиппенко: «"Амур «рассчитывает на братьев Ушениных в следующем сезоне КХЛ»

«Никаких переговоров по поводу братьев Ушениных не ведём и рассчитываем на них в следующем сезоне», — цитирует функционера пресс-служба клуба.

Владислав забросил 16 шайб и сделал 13 передач в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона 2017/18, в плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 5 матчах. Вячеслав набрал 29 (9+20) очков в 51 матче регулярного чемпионата, в плей-офф набрал 3 (1+2) очка в 5 матчах. Хабаровская команда вылетела из плей-офф КХЛ на стадии первого раунда.