Сборная тренируется без Капризова

Хоккеисты казанского "Ак Барса" нападающие Станислав Галиев и Владимир Ткачев тренируются в звене с Павлом Бучневичем в преддверии матча с командой Финляндии в рамках четвертого этапа Евротура. Об этом сообщает ТАСС.
Сборная России проводит первую тренировку в Хельсинки, где они встретятся с финнами в вынесенном матче этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча пройдет 26 апреля и начнется в 18:30 по московскому времени.
Сочетания сборной России на тренировке:
вратари: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Иван Бочаров;
"красные": Динар Хафизуллин — Антон Белов, Алексей Кручинин — Алексей Бывальцев — Евгений Дадонов;
"белые": Алексей Береглазов — Егор Яковлев, Станислав Галиев — Владимир Ткачев — Павел Бучневич;
"синие": Никита Нестеров — Алексей Марченко, Михаил Григоренко — Максим Шалунов — Никита Сошников;
"зеленые": Владислав Гавриков — Альберт Яруллин, Александр Барабанов — Илья Каблуков — Максим Мамин;
Защитник Никита Трямкин, а также форварды Кирилл Капризов, Кирилл Семенов и Виктор Тихонов будут заниматься в черных майках, они выйдут на лед позже партнеров по команде.