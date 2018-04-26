Сборная тренируется без Капризова

Сборная России тренируется перед матчем с Финляндией без Капризова

Сборная России проводит первую тренировку в Хельсинки, где они встретятся с финнами в вынесенном матче этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча пройдет 26 апреля и начнется в 18:30 по московскому времени.

Сочетания сборной России на тренировке: