В Петербурге установили рекорд России по длительности хоккейного матча

В Петербурге команды «СКА-Нева» и «Динамо» установили рекорд России по продолжительности хоккейного матча, сообщает ТАСС

Игроки Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) провели на льду 163 минуты 36 секунд, сам же матч длился 7 часов: он начался в 19.30 25 апреля и закончился в 02.30 26 апреля.

Основное время пятого матча финальной серии ВХЛ завершилось ничьей — 3:3. После этого начались овертаймы. Лишь в шестом овертайме хоккеисту «СКА-Нева» Святославу Гребенщикову удалось забросить победную шайбу в ворота соперника.

Шестой матч финальной серии состоится 27 апреля на домашней арене петербургского «Динамо». Пока что динамовцы ведут в серии со счетом 3:2. Матчи будут продолжаться до четырех побед.