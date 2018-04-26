Установлен рекорд по продолжительности матча в российском хоккее

Речь идёт о пятом матче финальной серии Кубка Петрова в Высшей хоккейной лиги. Победитель противостояния определился в шестом овертайме. Точку в игре поставил спортсмен «СКА-Невы» Святослав Гребенщиков

Больше всего времени на льду провёл защитник петербургской команды Егор Рыков — 61 минуту 19 секунд.

В общей сложности, с учётом перерывов между периодами и пауз в ходе самой игры матч продолжался семь часов. В YouTube есть трансляция этой встречи, на кадрах можно увидеть, как некоторые зрители спят.