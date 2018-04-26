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Установлен рекорд по продолжительности матча в российском хоккее
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Установлен рекорд по продолжительности матча в российском хоккее 

Говорит Москва 2 часа назад
Речь идёт о пятом матче финальной серии Кубка Петрова в Высшей хоккейной лиги. Победитель противостояния определился в шестом овертайме. Точку в игре поставил спортсмен «СКА-Невы» Святослав Гребенщиков.
Больше всего времени на льду провёл защитник петербургской команды Егор Рыков — 61 минуту 19 секунд.
В общей сложности, с учётом перерывов между периодами и пауз в ходе самой игры матч продолжался семь часов. В YouTube есть трансляция этой встречи, на кадрах можно увидеть, как некоторые зрители спят.
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