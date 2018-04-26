Назван основной вратарь сборной на ЧМ-2018

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Вратарь сборной России Кошечкин начнет матч шведского этапа Еврохоккейтура с финнами 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Олимпийский чемпион Пхёнчхана Василий Кошечкин сыграет в воротах сборной России в стартовом матче шведского этапа Еврохоккейтура с командой Финляндии. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов.
"Кошечкин сыграет с финнами, — сообщил Давыдов. — Он сыграет как минимум в двух матчах этапа, соответственно, Игорь Шестеркин — в одном. Думаю, Кошечкин — главный претендент на роль первого вратаря сборной на чемпионате мира".
Вынесенный матч шведского этапа Еврохоккейтура между сборными Финляндии и России состоится 26 апреля. Начало встречи в 18:30 мск.
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