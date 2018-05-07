Овечкин пренебрег суевериями после победы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин взял в руки Приз принца Уэльского за победу в Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось в Twitter лиги.

Россиянин принял кубок на церемонии награждения и поехал с ним к команде. Форвард проигнорировал примету, согласно которой финалисты Кубка Стэнли на удачу не трогают этот трофей.

Ранее, 24 мая «Вашингтон» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в решающем, седьмом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ и пробился в финал Кубка Стэнли.

В финале «столичные» встретятся с дебютантом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Серия начнется 28 мая.