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Овечкин пренебрег суевериями после победы
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Овечкин пренебрег суевериями после победы 

Lenta.ru 7 мая 2018
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин взял в руки Приз принца Уэльского за победу в Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось в Twitter лиги.
Россиянин принял кубок на церемонии награждения и поехал с ним к команде. Форвард проигнорировал примету, согласно которой финалисты Кубка Стэнли на удачу не трогают этот трофей.
Ранее, 24 мая «Вашингтон» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в решающем, седьмом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ и пробился в финал Кубка Стэнли.
В финале «столичные» встретятся с дебютантом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Серия начнется 28 мая.
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