Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную

«Чемпионат» обратил внимание на массовые отказы российских игроков НХЛ от участия в ЧМ-2018. Издания связывает отказы не только с травмами, но и с «неожиданной и не совсем красивой» отставкой тренера Олега Знарка

По версии издания, голкипер сборной России и клуба НХКЛ «Коламбус» Сергей Бобровский пропустит чемпионат не только из-за повреждения колена, но также из-за «психологического удара» — неудачи в серии с «Вашингтоном», после которой снова начались разговоры о «некубковости Бобровского».

Проворов, по данным «Чемпионата», в шестом матче серии с «Питтсбургом» играл с травмой плеча третьей степени. При таком повреждении почти невозможно поднимать руку. Игроку потребуется шести-восемь недель на восстановление.

Задоров получил вызов в сборную и был готов сыграть на ЧМ. Однако после медобследования выяснилось, что ему потребуется. Тарасенко получил тяжёлую травму, перенес операцию на плече и выбыл на четыре-шесть месяцев.

Врачи Панарина запретили ему выступать на чемпионате, однако хоккеист сыграл почти 53 минуты в двух последних матчах серии с «Вашингтоном», обращает внимание «Чемпионат».

Издание подчеркивает, что раньше травмы, полученные игроками НХЛ в конце сезона, не мешали им выступать за сборную.