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Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную
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Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
«Чемпионат» обратил внимание на массовые отказы российских игроков НХЛ от участия в ЧМ-2018. Издания связывает отказы не только с травмами, но и с «неожиданной и не совсем красивой» отставкой тренера Олега Знарка.
По версии издания, голкипер сборной России и клуба НХКЛ «Коламбус» Сергей Бобровский пропустит чемпионат не только из-за повреждения колена, но также из-за «психологического удара» — неудачи в серии с «Вашингтоном», после которой снова начались разговоры о «некубковости Бобровского».
Ранее стало известно, что из-за травм, полученных в матчах НХЛ, российской команде на ЧМ также не смогут помочь вратарь Семен Варламов («Колорадо»), защитники Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Колорадо»), Виктор Антипин («Баффало»), нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев («Сент-Луис»), форвард Артемий Панарин («Коламбус»).
Проворов, по данным «Чемпионата», в шестом матче серии с «Питтсбургом» играл с травмой плеча третьей степени. При таком повреждении почти невозможно поднимать руку. Игроку потребуется шести-восемь недель на восстановление.
Задоров получил вызов в сборную и был готов сыграть на ЧМ. Однако после медобследования выяснилось, что ему потребуется. Тарасенко получил тяжёлую травму, перенес операцию на плече и выбыл на четыре-шесть месяцев.
Врачи Панарина запретили ему выступать на чемпионате, однако хоккеист сыграл почти 53 минуты в двух последних матчах серии с «Вашингтоном», обращает внимание «Чемпионат».
Издание подчеркивает, что раньше травмы, полученные игроками НХЛ в конце сезона, не мешали им выступать за сборную.
Ранее стало известно, что Олег Знарок покинет пост главного тренера сборной РФ по хоккею и станет тренером-консультантом. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Исполняющим обязанности главного тренера на чемпионате мира будет экс-наставник магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв.
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