Сборная Финляндии досрочно выиграла Еврохоккейтур 

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Чехии во втором матче шведского этапа Еврохоккейтура. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Юлиус Хонка, Антти Суомела, Туомас Киискинен, Тони Раяла и Томи Кивисте.
У чешской команды авторами голов стали Адам Мусил и Роберт Коусал.
За один тур до конца Евротура сборная Финляндии набрала 24 очка в общей турнирной таблице. У команды Чехии, которая располагается на второй строчке, 20 баллов. Таким образом, чехи не смогут догнать финнов. Сборная Финляндии досрочно и в девятый раз в своей истории стала победителем Евротура.
Еврохоккейтур
Финляндия — Чехия — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
1:0 — Хонка (Иконен) — 13:37 (5x4),
2:0 — Суомела — 16:34 (5x4),
2:1 — Мусил — 30:15,
3:1 — Киискинен (Песонен, Иконен) — 40:53,
4:1 — Раяла (Санделль, Риикола) — 51:15 (5x3)
5:1 — Кивистё (Странски, Маннинен) — 51:40