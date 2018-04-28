Сборная Финляндии досрочно выиграла Еврохоккейтур

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Чехии во втором матче шведского этапа Еврохоккейтура. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает ТАСС

У чешской команды авторами голов стали Адам Мусил и Роберт Коусал

За один тур до конца Евротура сборная Финляндии набрала 24 очка в общей турнирной таблице. У команды Чехии, которая располагается на второй строчке, 20 баллов. Таким образом, чехи не смогут догнать финнов. Сборная Финляндии досрочно и в девятый раз в своей истории стала победителем Евротура.

Еврохоккейтур

Финляндия — Чехия — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

1:0 — Хонка (Иконен) — 13:37 (5x4),

2:0 — Суомела — 16:34 (5x4),

2:1 — Мусил — 30:15,

3:1 — Киискинен (Песонен, Иконен) — 40:53,

4:1 — Раяла (Санделль, Риикола) — 51:15 (5x3)

5:1 — Кивистё (Странски, Маннинен) — 51:40