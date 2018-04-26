О лучшей доле хоккейной школе

Фото с сайта ХК «Торпедо»О лучшей доле хоккейной школе

«У нас нет школы, нет молодых хоккеистов, своих воспитанников». «Мы практически не уделяем внимания детско-юношеской школе». Анализируя итоги сезона, такие мнения высказывали некоторые руководители хоккейного клуба «Торпедо». Мы попытались разобраться в ситуации, и нам на помощь пришёл ветеран нижегородского хоккея, заслуженный тренер России, мастер спорта Александр КОКУРИН . До недавнего времени он трудился тренером в автозаводской СДЮШОР.

НУЖЕН ИНТЕРНАТ

В 1990 году ШИСП перебралась в Кузнечиху, стала училищем олимпийского резерва, и хоккейного отделения там уже не оказалось. А будь юные любители шайбы под крылом УОР, жилось бы им, несомненно, лучше. Например, общежитие для учащихся СДЮШОР «Торпедо» сейчас есть, но рассчитано оно на 70 человек с учётом игроков «Чайки». И это, к большому сожалению, единственная хоккейная школа на всю область.

Между тем в Ярославле действует Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею, по сути школа-интернат. В позапрошлом году открылся Центр хоккейной подготовки «Шайба». ХК «Локомотив» содержит две СДЮШОР, у каждой — свой каток, они участвуют в первенстве Москвы. Пять хоккейных школ — в Казани, у каждой опять-таки свой каток. Есть интернат и академия хоккея, объединяющая специализированную ДЮСШ «Ак Барс», ДЮСШ «Динамо» (Казань) и СДЮСШ «Нефтяник» (Альметьевск). В Альметьевске с населением 154 тысячи человек тоже есть хоккейный интернат — с гостиницей, классами общеобразовательной школы. У СДЮСШ «Нефтяник» каток в «индивидуальном» пользовании. Несколько ДЮСШ — в Челябинске, где тоже нет проблем со льдом и созданы условия для проживания иногородних…

В общем, считает Александр Кокурин, для роста нижегородских хоккеистов непременно нужна школа-интернат, которой у нас нет уже 28 лет.

ЛЕДОВЫЙ ГОЛОД

Ещё одна проблема: СДЮШОР «Торпедо» страдает от нехватки льда. Как обстоит дело с площадками для хоккейных школ в некоторых других городах, было сказано выше. А что мы имеем в Нижнем Новгороде?

Наши мальчишки тренируются во Дворце спорта имени Виктора Сергеевича Коноваленко . Сложность в том, что приходится делить лёд с «Чайкой». При этом в день игры команде Молодёжной хоккейной лиги требуется два часа на раскатку, четыре часа площадкой нельзя пользоваться непосредственно из-за матча. А у «Чайки» в минувшем регулярном чемпионате 32 домашних матча. Получается, у ребят из школы не могло быть 32 полноценных тренировочных дней.

Ещё одна трудность: во всех общеобразовательных школах дети учатся в одну смену, поэтому равномерной нагрузки на лёд в течение дня не выходит. С просьбой о помощи руководство СДЮШОР обратилось в ФОК «Северная звезда» — там дали «мёртвое время», с 12 до 14 часов. Оно разве что для детсадовцев, если есть кому отводить их на занятия. В данной ситуации неплохо было бы закрепить за одним-двумя городскими физкультурно-оздоровительными комплексами («Северная звезда», «Заречье») хоккейную специализацию. Здоровый образ жизни, который они призваны продвигать, — это здорово, но спортивные школы, в которых дети занимаются ледовыми видами спорта, тоже должны развиваться. А для этого им нужен лёд, которого недостаёт и во Дворце спорта на проспекте Гагарина.

Вопреки всем трудностям, у СДЮШОР «Торпедо» всё равно есть успехи. Так, в этом месяце ребята 2004 года рождения заняли третье место в финальной части первенства России (в Башкортостане собрались восемь лучших команд). А как не вспомнить недавние достижения «Чайки»? Золото и серебро в МХЛ, серебро в Кубке мира — ко всему этому причастно немало воспитанников автозаводской школы олимпийского резерва. Правда, лидеры той команды — выпускники СДЮШОР — не заиграли в «Торпедо», но это уже вопрос к его тренерскому штабу.

Как бы то ни было, ситуацию с подготовкой резерва надо побыстрее менять, иначе мы так и будем оставаться на незавидных ролях даже в Поволжье. Очень помогло бы создание академии детского хоккея, о чём в марте говорил член правления хоккейного клуба «Торпедо» Олег Кондрашов . «Ветераны очень надеются на содействие губернатора в этом вопросе», — заключил Александр Николаевич Кокурин.

* * *

18 апреля во Дворце спорта имени Коноваленко состоялся выпуск игроков СДЮШОР «Торпедо», родившихся в 2001 году (тренер — Алексей Томилов). Парней напутствовали генеральный директор ХК «Торпедо» Виктор Харитонов и директор школы олимпийского резерва Валерий Шапошников . Почётные гости, среди которых был чемпион мира Юрий Фёдоров (торпедовский ветеран), вручили молодым людям свидетельства об окончании хоккейной школы. Одним из тех, кто получил выпускной документ, был Никита Киселёв , который продолжает восстановление после пережитой год назад комы, отмечается на сайте нижегородского клуба.

Самым юным воспитанникам — 2010 года рождения — старшие одноклубники передали символическую эстафету и подарили сувениры. Арсений Чернышёв, Фёдор Вдовин и Серафим Ананченков от лица всей команды самых младших торпедовцев прочитали клятву юного хоккеиста и пообещали сохранять верность клубу.

А закончился вечер товарищеским матчем выпускников с командой хоккеистов 2002 года рождения. Старшие уверенно победили — 7:2.