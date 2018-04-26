Фото с сайта ХК «Торпедо»О лучшей доле хоккейной школе
«У нас нет школы, нет молодых хоккеистов, своих воспитанников». «Мы практически не уделяем внимания детско-юношеской школе». Анализируя итоги сезона, такие мнения высказывали некоторые руководители хоккейного клуба «Торпедо». Мы попытались разобраться в ситуации, и нам на помощь пришёл ветеран нижегородского хоккея, заслуженный тренер России, мастер спорта Александр КОКУРИН. До недавнего времени он трудился тренером в автозаводской СДЮШОР.
НУЖЕН ИНТЕРНАТ
Итак, условия нынче не те, что прежде. С 1971 года на Автозаводе работала школа-интернат спортивного профиля (ШИСП), где было очень сильное хоккейное отделение. Оно воспитало трёхкратного олимпийского чемпиона и семикратного чемпиона мира Андрея Хомутова (он родом из Ярославля), олимпийского чемпиона Андрея Коваленко (уроженец города Балаково Саратовской области), чемпиона мира Сергея Сорокина (его малая родина — Дзержинск). Оттуда же вышли Павел Торгаев, Владимир Федосов, Сергей Новосёлов, Евгений Кудимов, вратарь Владимир Тихомиров, Анатолий Тарасов, Александр Пушников, Геннадий Курдин… В распоряжении хоккеистов школы-интерната были общежитие, медицинский комплекс, спортивные залы, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, столовая, баня.
В 1990 году ШИСП перебралась в Кузнечиху, стала училищем олимпийского резерва, и хоккейного отделения там уже не оказалось. А будь юные любители шайбы под крылом УОР, жилось бы им, несомненно, лучше. Например, общежитие для учащихся СДЮШОР «Торпедо» сейчас есть, но рассчитано оно на 70 человек с учётом игроков «Чайки». И это, к большому сожалению, единственная хоккейная школа на всю область.
Между тем в Ярославле действует Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею, по сути школа-интернат. В позапрошлом году открылся Центр хоккейной подготовки «Шайба». ХК «Локомотив» содержит две СДЮШОР, у каждой — свой каток, они участвуют в первенстве Москвы. Пять хоккейных школ — в Казани, у каждой опять-таки свой каток. Есть интернат и академия хоккея, объединяющая специализированную ДЮСШ «Ак Барс», ДЮСШ «Динамо» (Казань) и СДЮСШ «Нефтяник» (Альметьевск). В Альметьевске с населением 154 тысячи человек тоже есть хоккейный интернат — с гостиницей, классами общеобразовательной школы. У СДЮСШ «Нефтяник» каток в «индивидуальном» пользовании. Несколько ДЮСШ — в Челябинске, где тоже нет проблем со льдом и созданы условия для проживания иногородних…
В общем, считает Александр Кокурин, для роста нижегородских хоккеистов непременно нужна школа-интернат, которой у нас нет уже 28 лет.
ЛЕДОВЫЙ ГОЛОД
Ещё одна проблема: СДЮШОР «Торпедо» страдает от нехватки льда. Как обстоит дело с площадками для хоккейных школ в некоторых других городах, было сказано выше. А что мы имеем в Нижнем Новгороде?
Наши мальчишки тренируются во Дворце спорта имени Виктора Сергеевича Коноваленко. Сложность в том, что приходится делить лёд с «Чайкой». При этом в день игры команде Молодёжной хоккейной лиги требуется два часа на раскатку, четыре часа площадкой нельзя пользоваться непосредственно из-за матча. А у «Чайки» в минувшем регулярном чемпионате 32 домашних матча. Получается, у ребят из школы не могло быть 32 полноценных тренировочных дней.
Ещё одна трудность: во всех общеобразовательных школах дети учатся в одну смену, поэтому равномерной нагрузки на лёд в течение дня не выходит. С просьбой о помощи руководство СДЮШОР обратилось в ФОК «Северная звезда» — там дали «мёртвое время», с 12 до 14 часов. Оно разве что для детсадовцев, если есть кому отводить их на занятия. В данной ситуации неплохо было бы закрепить за одним-двумя городскими физкультурно-оздоровительными комплексами («Северная звезда», «Заречье») хоккейную специализацию. Здоровый образ жизни, который они призваны продвигать, — это здорово, но спортивные школы, в которых дети занимаются ледовыми видами спорта, тоже должны развиваться. А для этого им нужен лёд, которого недостаёт и во Дворце спорта на проспекте Гагарина.
Вопреки всем трудностям, у СДЮШОР «Торпедо» всё равно есть успехи. Так, в этом месяце ребята 2004 года рождения заняли третье место в финальной части первенства России (в Башкортостане собрались восемь лучших команд). А как не вспомнить недавние достижения «Чайки»? Золото и серебро в МХЛ, серебро в Кубке мира — ко всему этому причастно немало воспитанников автозаводской школы олимпийского резерва. Правда, лидеры той команды — выпускники СДЮШОР — не заиграли в «Торпедо», но это уже вопрос к его тренерскому штабу.
Как бы то ни было, ситуацию с подготовкой резерва надо побыстрее менять, иначе мы так и будем оставаться на незавидных ролях даже в Поволжье. Очень помогло бы создание академии детского хоккея, о чём в марте говорил член правления хоккейного клуба «Торпедо» Олег Кондрашов. «Ветераны очень надеются на содействие губернатора в этом вопросе», — заключил Александр Николаевич Кокурин.
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18 апреля во Дворце спорта имени Коноваленко состоялся выпуск игроков СДЮШОР «Торпедо», родившихся в 2001 году (тренер — Алексей Томилов). Парней напутствовали генеральный директор ХК «Торпедо» Виктор Харитонов и директор школы олимпийского резерва Валерий Шапошников. Почётные гости, среди которых был чемпион мира Юрий Фёдоров (торпедовский ветеран), вручили молодым людям свидетельства об окончании хоккейной школы. Одним из тех, кто получил выпускной документ, был Никита Киселёв, который продолжает восстановление после пережитой год назад комы, отмечается на сайте нижегородского клуба.
Самым юным воспитанникам — 2010 года рождения — старшие одноклубники передали символическую эстафету и подарили сувениры. Арсений Чернышёв, Фёдор Вдовин и Серафим Ананченков от лица всей команды самых младших торпедовцев прочитали клятву юного хоккеиста и пообещали сохранять верность клубу.
В завершение торжественной части были подведены итоги выступления команд СДЮШОР и вручены медали за призовые места в соревнованиях. Кроме того, лучшие игроки в каждой возрастной группе удостоились ценных подарков. Вот имена лауреатов: Илья Иванов (2002 год рождения, нападающий), Павел Матросов (2003, защитник), Максим Власов (2004, нападающий), Григорий Быков (2005, нападающий), Антон Силаев (2006, защитник), Владимир Козин (2007, нападающий), Марат Сабитов (2008, нападающий), Никита Копейкин (2009, нападающий).
А закончился вечер товарищеским матчем выпускников с командой хоккеистов 2002 года рождения. Старшие уверенно победили — 7:2.