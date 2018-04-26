Хоккеист «Чикаго» Анисимов вызван в сборную России для подготовки к ЧМ в Дании

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Артем Анисимов вызван тренерским штабом сборной России для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

"Чикаго" не смог выйти в плей-офф. В регулярном чемпионате НХЛ Анисимов в 72 матчах забросил 20 шайб и сделал 11 голевых передач при показателе полезности "минус 17".

Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.