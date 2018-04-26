Ещё
Анисимов вызван в сборную России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккеист «Чикаго» Анисимов вызван в сборную России для подготовки к ЧМ в Дании 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: AP Photo/Jim Young
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Артем Анисимов вызван тренерским штабом сборной России для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
"Чикаго" не смог выйти в плей-офф. В регулярном чемпионате НХЛ Анисимов в 72 матчах забросил 20 шайб и сделал 11 голевых передач при показателе полезности "минус 17".
Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.
ТАСС: последние новости
Защитник Яруллин сыграет вместо Зуба в сборной России на этапе Евротура Вратарь сборной России Кошечкин начнет матч шведского этапа Еврохоккейтура с финнами Вратарь клуба НХЛ "Коламбус" Бобровский пропустит шесть недель из-за травмы
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы нанесли крупное поражение россиянам46
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»258
Домогавшийся до Моисеевой тренер ответил на обвинения54
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение