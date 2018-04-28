Буйного хоккеиста отказались вызывать в сборную РФ

Буйного хоккеиста отказались вызывать в сборную России

«Денисенко не вызвали не из-за травмы, а потому, что боялись нарушения дисциплины. Он регулярно коленом выносит людей. Вот и все», — заявил Черкас.

Главный тренер сборной Александр Зыбин ранее заявил, что Денисенко отсутствовал в списке из-за травмы. Однако сам спортсмен в интервью «Спорт-Экспресс» эту информацию опроверг.

26 апреля сборная России вылетела с чемпионата мира. В четвертьфинале турнира команда проиграла сборной США со счетом 1:5.

Чемпионат мира среди юниорских команд, проходящий в Челябинске, продлится до 29 апреля.