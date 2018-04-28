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Буйного хоккеиста отказались вызывать в сборную РФ
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Буйного хоккеиста отказались вызывать в сборную России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель делегации юниорской сборной России Сергей Черкас объяснил, почему нападающего ярославского «Локомотива» Григория Денисенко не вызвали в национальную команду на домашний чемпионат мира. Его слова приводит РИА Новости.
«Денисенко не вызвали не из-за травмы, а потому, что боялись нарушения дисциплины. Он регулярно коленом выносит людей. Вот и все», — заявил Черкас.
Глава делегации добавил, что два других кандидата в сборную — Андрей Свечников и Александр Хованов — не смогли приехать в национальную команды из-за травм.
Главный тренер сборной Александр Зыбин ранее заявил, что Денисенко отсутствовал в списке из-за травмы. Однако сам спортсмен в интервью «Спорт-Экспресс» эту информацию опроверг.
26 апреля сборная России вылетела с чемпионата мира. В четвертьфинале турнира команда проиграла сборной США со счетом 1:5.
Чемпионат мира среди юниорских команд, проходящий в Челябинске, продлится до 29 апреля.
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