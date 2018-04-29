Сборная России по хоккею потерпела пятое поражение под руководством Воробьёва

Приезд Артёма Анисимова , представляющего клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс», не помог национальной команде обыграть Швецию на последнем этапе Евротура. Россияне уступили со счётом 1:3, пропустив шайбы во многом из-за индивидуальных ошибок отдельных хоккеистов.

Сборная России по хоккею вышла на финишную прямую своих подготовительных гастролей перед чемпионатом мира в Дании. Из Хельсинки, где подопечные Ильи Воробьёва провели матч с Финляндией и потерпели в нём четвёртое подряд поражение, национальная команда перебралась в Стокгольм на основной этап Шведских игр.

Пятничный перерыв сборная использовала для того, чтобы принять пополнение, в том числе из-за океана. После 28-часового путешествия к команде присоединился Артём Анисимов. Его «Чикаго Блэкхоукс» завершил сезон в НХЛ ещё две недели назад, но форвард получил вызов только сейчас, когда серия поражений приняла устрашающий вид. То, с какой скоростью 29-летнему игроку пришлось пересекать Атлантику и догонять партнёров в столице Швеции, говорило о его важности для сборной.

Дефицит хороших центральных нападающих имеется всегда, а сейчас он особенно серьёзен. Хотя Анисимов показал весьма посредственную статистику в этом сезоне (31 очко, полезность «–17»), а в сборной его не видели с Кубка мира 2016 года, его опыт и умение играть в разных сочетаниях сейчас могут пригодиться. Из свободных игроков полезней Анисимова может быть только Павел Дацюк , но он готовится к чемпионату мира индивидуально.

Также к дружине Воробьёва присоединились олимпийские чемпионы Богдан Киселевич Сергей Андронов . С тех пор, как их ЦСКА потерпел поражение в финале Кубка Гагарина, прошло уже достаточно времени, чтобы защитник и нападающий могли выйти на лёд в экипировке сборной России. Проведя с командой один день, они сразу же оказались в составе на игру с хозяевами последнего этапа Евротура шведами.

Андронов оказался в первом звене вместе с другими армейцами Михаилом Григоренко Максимом Шалуновым . Для Анисимова была создана специальная энхаэловская тройка с Евгением Дадоновым и Павлом Бучневичем на краях. Накануне Воробьёв предполагал, что 13-м нападающим на матч со Швецией будет заявлен Кирилл Капризов , но триумфатор Пхёнчхана вновь не сыграл.

Если в составе сборной России сейчас играют четыре игрока из НХЛ, то шведы призвали из Северной Америки сразу 14 хоккеистов. Впрочем, в первые минуты никакой разницы между двумя сборными заметить было невозможно — игра была равной и проходила достаточно спокойно. Всё было настолько тихо, что под конец периода гости растеряли концентрацию. Иначе объяснить гол Джона Нормана с пятачка после наброса от борта было невозможно. Вновь занявшему место в воротах Василию Кошечкину было не справиться с броском без помощи Егора Яковлева . До конца периода ещё было время, чтобы отыграться, но Анисимов, приняв дальний пас от Дадонова, не стал обострять игру в чужой зоне.

После перерыва чувствовалось, что хоккеисты сборной России пришли в чувство, и заокеанское звено заиграло активней, особенно в большинстве. Но вратарь Магнус Хелльберг из «Куньлуня», которого в нынешнем составе сборной Швеции можно было бы назвать слабым звеном, с этой характеристикой не соглашался. Переиграть его никак не удавалось.

Едва россияне поправили статистику бросков и даже вышли вперёд по этому показателю, как вновь беспечно сыграли защитники. Лоуренс Пилут беспрепятственно пробил Кошечкина после быстрого прорыва в зону. Буквально тут же Станислав Галиев позволил Якобу Нильссону себя обокрасть, и счёт на табло стал 3:0. Пытаться отыграться до конца второго периода было бессмысленно — Богдан Киселевич и Никита Сошников схлопотали по удалению, причём форвард «Сент-Луис Блюз» должен был пропустить половину заключительного отрезка. Так он открыл калитку для Алексея Бывальцева , заявленного 13-м нападающим.

В последней 20-минутке рисунок игры россиян никак серьёзных изменений не претерпел, но одну шайбу отыграть всё-таки удалось. Бросок Ильи Каблукова привёл к рикошету от Бывальцева. Нападающий «Амура» прежде играл в первом звене и никак не мог забросить первую шайбу в сборной, а сейчас он всё-таки добился своего, пускай и довольно курьёзным способом.

Финальная сирена зафиксировала пятое подряд поражение сборной России под руководством Ильи Воробьёва. Хотя это всего лишь Евротур и товарищеский турнир, для хоккеистов эта неудачная серия может оказаться тяжёлой ношей. До чемпионата мира останется всего один шанс обрести уверенность в своих силах — это воскресный матч с Чехией. Наставник сборной сообщил, что к нему вновь перетасует звенья в поисках оптимальных сочетаний.

«Эти этапы Евротура надо расценивать больше как подготовку. У нас по разным причинам много ребят в разной форме, некоторые только прибыли. Мы собираем информацию, работаем, но это процесс. Я бы сказал, что мы проиграли из-за индивидуальных ошибок. На таком уровне за любую, даже небольшую ошибку, тебя наказывают. Мы ребятам каждый день говорим, что здесь всё по-другому. Из прибывших у нас кто катался, кто нет, кто болел, кто восстанавливается. У нас другого выхода не было, кроме как поставить их на игру, потому что у нас сегодня игра, завтра, потом два дня и мы уже едем на чемпионат мира. Мы собираем всё по крупицам. Завтра продолжим менять звенья по одной простой причине — ребята выжаты после финала, сейчас три игры за четыре дня. Учитывая, что впереди чемпионат мира, они просто чисто физически не смогут сыграть. Даже сегодня шведы были быстрее. Это проблема, но мы её постараемся решить», — рассказал Воробьёв после матча.

Артём Анисимов признался, что ему непросто дался перерыв между клубным сезоном и вызовом в сборную, но предоставленным тренерским штабом шансом он остался доволен.

«Конечно, было тяжело сегодня. Последний раз играл 7 апреля. Я тренировался, но игровая практика — это совершенно другое. Тяжело было в первом периоде, потом вкатился и стало нормально. Очень рад, что вызвали. Это честь — надевать майку сборной России и представлять страну на международных турнирах. Впервые лет за десять мой клуб не попал в плей-офф. Сезон получился скомканным, были травмы. Играть в хоккей всегда приятно. Готов, если на чемпионате мира будут рассматривать как одного из лидера сборной. Есть ощущение, что будет тяжело — игроки прогрессируют, становятся лучше. Все команды играют на хорошем уровне», — заявил Анисимов.