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СМИ: хоккеист «Локомотива» Елесин может перейти в клуб НХЛ
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СМИ: хоккеист «Локомотива» Елесин может перейти в клуб НХЛ 

ТАСС 17 минут назад
Фото: Чемпионат.com
ТАСС, 26 апреля. Российский защитник ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Елесин имеет несколько предложений от команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает журналист портала Sportsnet Эллиот Фридман.
"Не могу назвать команду, однако Елесин сейчас имеет несколько предложений от клубов НХЛ, с кем-то у него уже есть предварительная договоренность", — сказал Фридман.
Также журналист отметил, что защитник московского ЦСКА Богдан Киселевич имеет предложения от нескольких клубов НХЛ, а «Аризона» заинтересована в приобретении защитника «Локомотива» Ильи Любушкина.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 22-летний Елесин провел 32 матча, в которых набрал восемь очков за результативность (4 шайбы + 4 передачи) при показателе полезности "+6" и 48 минутах штрафного времени. В матчах Кубка Гагарина защитник в девяти матчах забросил одну шайбу.
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