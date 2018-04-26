СМИ: хоккеист «Локомотива» Елесин может перейти в клуб НХЛ

"Не могу назвать команду, однако Елесин сейчас имеет несколько предложений от клубов НХЛ, с кем-то у него уже есть предварительная договоренность", — сказал Фридман.

Также журналист отметил, что защитник московского ЦСКА Богдан Киселевич имеет предложения от нескольких клубов НХЛ, а «Аризона» заинтересована в приобретении защитника «Локомотива» Ильи Любушкина

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 22-летний Елесин провел 32 матча, в которых набрал восемь очков за результативность (4 шайбы + 4 передачи) при показателе полезности "+6" и 48 минутах штрафного времени. В матчах Кубка Гагарина защитник в девяти матчах забросил одну шайбу.