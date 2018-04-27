«Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 28 апреля

«Тампа-Бэй»

В первом раунде «Тампа-Бэй» в пяти матчах выбила из плей-офф «Нью-Джерси» (4:1). Хотя в двух выездных поединках «Лайтнинг» были близки к тому, чтобы проиграть дважды, но вытащили вторую игру, которая и стала решающей.

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«Тампа-Бэй» прошла «Нью-Джерси» за счет опыта своих лидеров и в целом более сильного состава. Традиционно сильно «Лайтнинг» выглядели в атаке (в среднем 3,60 шайб за матч, а также 26,3% большинства), хорошо играл Василевский. Но в целом оборона остается проблемной стороной в игре команды.

«Бостон»

В первом раунде плей-офф «Бостон» и «Торонто» устроили настоящий триллер, который завершился лишь в седьмом матче крупной победой «Брюинз» (7:4). Но у «Бостона» почти не было времени на отдых.

Лидером команды в первом раунде стал молодой чешский форвард Давид Пастрнак, который во второй игре умудрился набрать сразу 6 (3+3) очков, побив рекорд Лемье и Гретцки. Всего на его счету 13 (7+5) очков в семи матчах. В целом тройка Давида Пастрнака, Брэда Маршанда Патриса Бержерона вместе с защитником Тори Крюгом — это главная сила команды. Российский вратарь Антон Худобин принял участие лишь в одном матче первого раунда, сменив в середине пятого поединка серии Туукку Раска. Худобин отразил все восемь бросков в створ.

«Бостон» по средней результативности атаки (четыре шайбы за матч) разделил второе место первого раунда с «Вашингтоном» и «Сан-Хосе», но забросил вместе с «Питтсбургом» больше всех голов — 28. Правда, и пропустили «Брюинз» много — 20 голов. По игре спецбригад такая же тенденция — больше 31% реализации в большинстве, но лишь 73,3% надежности в меньшинстве.

Прогноз

«Бостон» и «Тампа-Бэй» — две сильнейшие команды Восточной конференции и Атлантического дивизиона. Но у «Брюинз» вообще не было возможности отдохнуть после изнуряющей серии с «Торонто», к тому же дома «Лайтнинг» выглядят очень мощно. Можно присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 2,13.