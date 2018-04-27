«Спартак» продлил контракты с двумя форвардами из системы клуба 

Соглашения носят двусторонний характер и рассчитаны до 30 апреля 2019 года, сообщается на официальном сайте красно-белых.
21-летний Кляузов в минувшем сезоне выступал в составе «Химика», провел на льду 44 матча, в которых набрал 19 (5+14) очков. Его ровесник Михаил Жолобов большую часть сезона играл в МХК «Спартак» (41 игра, 13+20), также на его счету 16 встреч за «Химик» в чемпионате ВХЛ (1+0). 29 сентября форвард дебютировал в КХЛ в игре «Спартака» с «Йокеритом», проведя на площадке 3 минуты 15 секунд.