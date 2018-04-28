Кто выигрывал чемпионаты мира по хоккею

Команды России, СНГ и Советского Союза побеждали на хоккейных чемпионатах мира чаще любой другой страны — 27 раз: четырежды в XXI веке — в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах, а в XX-м — сразу 23 (в 1954, 1956, ежегодно с 1963 по 1971, с 1973 по 1975, в 1978, 1979, с 1981 по 1983, в 1986, 1989, 1990 и 1993 годах).

Кроме того, 10 раз хоккеисты России, СНГ и СССР выигрывали серебряные медали мировых первенств (в 1955, с 1957 по 1959, в 1972, 1976, 1987, 2002, 2010 и 2015 годах), а еще девять — бронзовые (в 1960, 1961, 1977, 1985, 1991, 2005, 2007, 2016 и 2017 годах).

1920* Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Бельгия

1924* Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Великобритания. Место проведения: Франция

1928* Золото: Канада. Серебро: Швеция. Бронза: Швейцария. Место проведения: Швейцария

1930 Золото: Канада. Серебро: Германия. Бронза: Швейцария. Место проведения: Франция, Германия, Австрия

1931 Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Австрия. Место проведения: Польша

1932* Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Германия. Место проведения: США 1933 Золото: США. Серебро: Канада. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Чехословакия

1934 Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Германия. Место проведения: Италия

1935 Золото: Канада. Серебро: Швейцария. Бронза: Великобритания. Место проведения: Швейцария

1936* Золото: Великобритания. Серебро: Канада. Бронза: США. Место проведения: Германия

1937 Золото: Канада. Серебро: Великобритания. Бронза: Швейцария. Место проведения: Великобритания

1938 Золото: Канада. Серебро: Великобритания. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Чехословакия

1939 Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Швейцария. Место проведения: Швейцария

1947 Золото: Чехословакия. Серебро: Швеция. Бронза: Австрия. Место проведения: Чехословакия

1948* Золото: Канада. Серебро: Чехословакия. Бронза: Швейцария. Место проведения: Швейцария

1949 Золото: Чехословакия. Серебро: Канада. Бронза: США. Место проведения: Швеция

1950 Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Швейцария. Место проведения: Великобритания

1951 Золото: Канада. Серебро: Швеция. Бронза: Швейцария. Место проведения: Франция

1952* Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Швеция. Место проведения: Норвегия

1953 Золото: Швеция. Серебро: ФРГ. Бронза: Швейцария. Место проведения: Швейцария

1954 Золото: СССР. Серебро: Канада. Бронза: Швеция. Место проведения: Швеция

1955 Золото: Канада. Серебро: СССР. Бронза: Чехословакия. Место проведения: ФРГ 1956* Золото: СССР. Серебро: США. Бронза: Канада. Место проведения: Италия

1957 Золото: Швеция. Серебро: СССР. Бронза: Чехословакия. Место проведения: СССР

1958 Золото: Канада. Серебро: СССР. Бронза: Швеция. Место проведения: Норвегия

1959 Золото: Канада. Серебро: СССР. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Чехословакия

1960* Золото: США. Серебро: Канада. Бронза: СССР. Место проведения: США 1961 Золото: Канада. Серебро: Чехословакия. Бронза: СССР. Место проведения: Щвейцария

1962 Золото: Швеция. Серебро: Канада. Бронза: США. Место проведения: США 1963 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Швеция

1964* Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Австрия

1965 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Швеция. Место проведения: Финляндия

1966 Золото:СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Канада. Место проведения: Югославия

1967 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Канада. Место проведения: Австрия

1968* Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Канада. Место проведения: Франция

1969 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Швеция

1970 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Швеция

1971 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Швеция. Место проведения: Швейцария

1972 Золото: Чехословакия. Серебро: СССР. Бронза: Швеция. Место проведения: Чехословакия

1973 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Чехословакия. Место проведения: СССР

1974 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Швеция. Место проведения: Финляндия

1975 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Швеция. Место проведения: ФРГ 1976 Золото: Чехословакия. Серебро: СССР. Бронза: Швеция. Место проведения: Польша

1977 Золото: Чехословакия. Серебро: Швеция. Бронза: СССР. Место проведения: Австрия

1978 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Канада. Место проведения: Чехословакия

1979 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Швеция. Место проведения: СССР

1981 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Швеция

1982 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Канада. Место проведения: Финляндия

1983 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Канада. Место проведения: ФРГ 1985 Золото: Чехословакия. Серебро: Канада. Бронза: СССР. Место проведения: Чехословакия

1986 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Канада. Место проведения: СССР

1987 Золото: Швеция. Серебро: СССР. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Австрия

1989 Золото: СССР. Серебро: Канада. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Швеция

1990 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Швейцария

1991 Золото: Швеция. Серебро: Канада. Бронза: СССР. Место проведения: Финляндия

1992 Золото: Швеция. Серебро: Финляндия. Бронза: ЧСФР. Место проведения: ЧСФР

1993 Золото: Россия. Серебро: Швеция. Бронза: Чехия. Место проведения: Германия

1994 Золото: Канада. Серебро: Финляндия. Бронза: Швеция. Место проведения: Италия

1995 Золото: Финляндия. Серебро: Швеция. Бронза: Канада. Место проведения: Швеция

1996 Золото: Чехия. Серебро: Канада. Бронза: США. Место проведения: Австрия

1997 Золото: Канада. Серебро: Швеция. Бронза: Чехия. Место проведения: Финляндия

1998 Золото: Швеция. Серебро: Финляндия. Бронза: Чехия. Место проведения: Швейцария

1999 Золото: Чехия. Серебро: Финляндия. Бронза: Швеция. Место проведения: Норвегия

2000 Золото: Чехия. Серебро: Словакия. Бронза: Финляндия. Место проведения: Россия

2001 Золото: Чехия. Серебро: Финляндия. Бронза: Швеция. Место проведения: Германия

2002 Золото: Словакия. Серебро: Россия. Бронза: Швеция. Место проведения: Швеция

2003 Золото: Канада. Серебро: Швеция. Бронза: Словакия. Место проведения: Финляндия

2004 Золото: Канада. Серебро: Швеция. Бронза: США. Место проведения: Чехия

2005 Золото: Чехия. Серебро: Канада. Бронза: Россия. Место проведения: Австрия

2006 Золото: Швеция. Серебро: Чехия. Бронза: Финляндия. Место проведения: Латвия

2007 Золото: Канада. Серебро: Финляндия. Бронза: Россия. Место проведения: Россия

2008 Золото: Россия. Серебро: Канада. Бронза: Финляндия. Место проведения: Канада

2009 Золото: Россия. Серебро: Канада. Бронза: Швеция. Место проведения: Швейцария

2010 Золото: Чехия. Серебро: Россия. Бронза: Швеция. Место проведения: Германия

2011 Золото: Финляндия. Серебро: Швеция. Бронза: Чехия. Место проведения: Словакия

2012 Золото: Россия. Серебро: Словакия. Бронза: Чехия. Место проведения: Финляндия, Швеция

2013 Золото: Швеция. Серебро: Швейцария. Бронза: США. Место проведения: Швеция, Финляндия

2014 Золото: Россия. Серебро: Финляндия. Бронза: Швеция. Место проведения: Белоруссия

2015 Золото: Канада. Серебро: Россия. Бронза: США. Место проведения: Чехия

2016 Золото: Канада. Серебро: Финляндия. Бронза: Россия. Место проведения: Россия

2017 Золото: Швеция. Серебро: Канада. Бронза: Россия. Место проведения: Германия, Франция

* — чемпионаты мира проводились в рамках Олимпийских игр

Чемпионат мира по хоккею 2018 года состоится в датских городах Копенгагене и Хернинге 4-20 мая.