Кто выигрывал чемпионаты мира по хоккею 

Команды России, СНГ и Советского Союза побеждали на хоккейных чемпионатах мира чаще любой другой страны — 27 раз: четырежды в XXI веке — в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах, а в XX-м — сразу 23 (в 1954, 1956, ежегодно с 1963 по 1971, с 1973 по 1975, в 1978, 1979, с 1981 по 1983, в 1986, 1989, 1990 и 1993 годах).
Кроме того, 10 раз хоккеисты России, СНГ и СССР выигрывали серебряные медали мировых первенств (в 1955, с 1957 по 1959, в 1972, 1976, 1987, 2002, 2010 и 2015 годах), а еще девять — бронзовые (в 1960, 1961, 1977, 1985, 1991, 2005, 2007, 2016 и 2017 годах).
1920* Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Бельгия
1924* Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Великобритания. Место проведения: Франция
1928* Золото: Канада. Серебро: Швеция. Бронза: Швейцария. Место проведения: Швейцария
1930 Золото: Канада. Серебро: Германия. Бронза: Швейцария. Место проведения: Франция, Германия, Австрия
1931 Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Австрия. Место проведения: Польша
1932* Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Германия. Место проведения: США 1933 Золото: США. Серебро: Канада. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Чехословакия
1934 Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Германия. Место проведения: Италия
1935 Золото: Канада. Серебро: Швейцария. Бронза: Великобритания. Место проведения: Швейцария
1936* Золото: Великобритания. Серебро: Канада. Бронза: США. Место проведения: Германия
1937 Золото: Канада. Серебро: Великобритания. Бронза: Швейцария. Место проведения: Великобритания
1938 Золото: Канада. Серебро: Великобритания. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Чехословакия
1939 Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Швейцария. Место проведения: Швейцария
1947 Золото: Чехословакия. Серебро: Швеция. Бронза: Австрия. Место проведения: Чехословакия
1948* Золото: Канада. Серебро: Чехословакия. Бронза: Швейцария. Место проведения: Швейцария
1949 Золото: Чехословакия. Серебро: Канада. Бронза: США. Место проведения: Швеция
1950 Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Швейцария. Место проведения: Великобритания
1951 Золото: Канада. Серебро: Швеция. Бронза: Швейцария. Место проведения: Франция
1952* Золото: Канада. Серебро: США. Бронза: Швеция. Место проведения: Норвегия
1953 Золото: Швеция. Серебро: ФРГ. Бронза: Швейцария. Место проведения: Швейцария
1954 Золото: СССР. Серебро: Канада. Бронза: Швеция. Место проведения: Швеция
1955 Золото: Канада. Серебро: СССР. Бронза: Чехословакия. Место проведения: ФРГ 1956* Золото: СССР. Серебро: США. Бронза: Канада. Место проведения: Италия
1957 Золото: Швеция. Серебро: СССР. Бронза: Чехословакия. Место проведения: СССР
1958 Золото: Канада. Серебро: СССР. Бронза: Швеция. Место проведения: Норвегия
1959 Золото: Канада. Серебро: СССР. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Чехословакия
1960* Золото: США. Серебро: Канада. Бронза: СССР. Место проведения: США 1961 Золото: Канада. Серебро: Чехословакия. Бронза: СССР. Место проведения: Щвейцария
1962 Золото: Швеция. Серебро: Канада. Бронза: США. Место проведения: США 1963 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Швеция
1964* Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Австрия
1965 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Швеция. Место проведения: Финляндия
1966 Золото:СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Канада. Место проведения: Югославия
1967 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Канада. Место проведения: Австрия
1968* Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Канада. Место проведения: Франция
1969 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Швеция
1970 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Швеция
1971 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Швеция. Место проведения: Швейцария
1972 Золото: Чехословакия. Серебро: СССР. Бронза: Швеция. Место проведения: Чехословакия
1973 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Чехословакия. Место проведения: СССР
1974 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Швеция. Место проведения: Финляндия
1975 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Швеция. Место проведения: ФРГ 1976 Золото: Чехословакия. Серебро: СССР. Бронза: Швеция. Место проведения: Польша
1977 Золото: Чехословакия. Серебро: Швеция. Бронза: СССР. Место проведения: Австрия
1978 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Канада. Место проведения: Чехословакия
1979 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Швеция. Место проведения: СССР
1981 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Швеция
1982 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Канада. Место проведения: Финляндия
1983 Золото: СССР. Серебро: Чехословакия. Бронза: Канада. Место проведения: ФРГ 1985 Золото: Чехословакия. Серебро: Канада. Бронза: СССР. Место проведения: Чехословакия
1986 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Канада. Место проведения: СССР
1987 Золото: Швеция. Серебро: СССР. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Австрия
1989 Золото: СССР. Серебро: Канада. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Швеция
1990 Золото: СССР. Серебро: Швеция. Бронза: Чехословакия. Место проведения: Швейцария
1991 Золото: Швеция. Серебро: Канада. Бронза: СССР. Место проведения: Финляндия
1992 Золото: Швеция. Серебро: Финляндия. Бронза: ЧСФР. Место проведения: ЧСФР
1993 Золото: Россия. Серебро: Швеция. Бронза: Чехия. Место проведения: Германия
1994 Золото: Канада. Серебро: Финляндия. Бронза: Швеция. Место проведения: Италия
1995 Золото: Финляндия. Серебро: Швеция. Бронза: Канада. Место проведения: Швеция
1996 Золото: Чехия. Серебро: Канада. Бронза: США. Место проведения: Австрия
1997 Золото: Канада. Серебро: Швеция. Бронза: Чехия. Место проведения: Финляндия
1998 Золото: Швеция. Серебро: Финляндия. Бронза: Чехия. Место проведения: Швейцария
1999 Золото: Чехия. Серебро: Финляндия. Бронза: Швеция. Место проведения: Норвегия
2000 Золото: Чехия. Серебро: Словакия. Бронза: Финляндия. Место проведения: Россия
2001 Золото: Чехия. Серебро: Финляндия. Бронза: Швеция. Место проведения: Германия
2002 Золото: Словакия. Серебро: Россия. Бронза: Швеция. Место проведения: Швеция
2003 Золото: Канада. Серебро: Швеция. Бронза: Словакия. Место проведения: Финляндия
2004 Золото: Канада. Серебро: Швеция. Бронза: США. Место проведения: Чехия
2005 Золото: Чехия. Серебро: Канада. Бронза: Россия. Место проведения: Австрия
2006 Золото: Швеция. Серебро: Чехия. Бронза: Финляндия. Место проведения: Латвия
2007 Золото: Канада. Серебро: Финляндия. Бронза: Россия. Место проведения: Россия
2008 Золото: Россия. Серебро: Канада. Бронза: Финляндия. Место проведения: Канада
2009 Золото: Россия. Серебро: Канада. Бронза: Швеция. Место проведения: Швейцария
2010 Золото: Чехия. Серебро: Россия. Бронза: Швеция. Место проведения: Германия
2011 Золото: Финляндия. Серебро: Швеция. Бронза: Чехия. Место проведения: Словакия
2012 Золото: Россия. Серебро: Словакия. Бронза: Чехия. Место проведения: Финляндия, Швеция
2013 Золото: Швеция. Серебро: Швейцария. Бронза: США. Место проведения: Швеция, Финляндия
2014 Золото: Россия. Серебро: Финляндия. Бронза: Швеция. Место проведения: Белоруссия
2015 Золото: Канада. Серебро: Россия. Бронза: США. Место проведения: Чехия
2016 Золото: Канада. Серебро: Финляндия. Бронза: Россия. Место проведения: Россия
2017 Золото: Швеция. Серебро: Канада. Бронза: Россия. Место проведения: Германия, Франция
* — чемпионаты мира проводились в рамках Олимпийских игр
Чемпионат мира по хоккею 2018 года состоится в датских городах Копенгагене и Хернинге 4-20 мая.