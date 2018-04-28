«Витязь» продлил контракты с Паутовым и Двуреченским

У 23-летнего Паутова в прошедшем сезоне 33 матча в регулярном чемпионате и 2 (0+2) очка. Его показатель полезности составил "-3". -летний Двуреченский провел 18 матчей и набрал 2 (2+0) очка.

"Витязь" продлил контракты с игроками Защитник Юрий Паутов и нападающий Никита Двуреченский продлили соглашение с «Витязем»! Пресс-служба ХК «Витязь» Подмосковье pic.twitter.com/YJmFwaKgpu

— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) 28 апреля 2018 г.