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«Витязь» продлил контракты с Паутовым и Двуреченским
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«Витязь» продлил контракты с Паутовым и Двуреченским 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Витязь» продлил контракты с защитником Юрием Паутовым и нападающим Никитой Двуреченским, информирует официальный сайт клуба. Сроки соглашений не уточняются.
У 23-летнего Паутова в прошедшем сезоне 33 матча в регулярном чемпионате и 2 (0+2) очка. Его показатель полезности составил "-3". -летний Двуреченский провел 18 матчей и набрал 2 (2+0) очка.
"Витязь" продлил контракты с игроками Защитник Юрий Паутов и нападающий Никита Двуреченский продлили соглашение с «Витязем»! Пресс-служба ХК «Витязь» Подмосковье pic.twitter.com/YJmFwaKgpu
— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) 28 апреля 2018 г.
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