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«Тампа» на выезде обыграла «Бостон» в матче НХЛ
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«Тампа» на выезде обыграла «Бостон» в матче НХЛ 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: www.gazeta.ru
"Бостон Брюинз" на домашней площадке потерпел поражение от "Тампа-Бэй Лайтнинг" в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции со счётом 1:4. Об этом сообщает "Советский спорт".
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, оформивший дубль, а также Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса.
У "Брюинз" единственный гол на свой счет записал Патрис Бержерон.
Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу "Тампы".
Ранее сообщалось, что нападающий "Вашингон Кэпиталз" Том Уилсон дисквалифицирован на три матча.
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