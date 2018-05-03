«Тампа» на выезде обыграла «Бостон» в матче НХЛ 

"Бостон Брюинз" на домашней площадке потерпел поражение от "Тампа-Бэй Лайтнинг" в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции со счётом 1:4. Об этом сообщает "Советский спорт".
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, оформивший дубль, а также Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса.
У "Брюинз" единственный гол на свой счет записал Патрис Бержерон.
Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу "Тампы".
Ранее сообщалось, что нападающий "Вашингон Кэпиталз" Том Уилсон дисквалифицирован на три матча.