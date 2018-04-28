Шведы разгромили россиян 

Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции во втором матче шведского этапа Евротура. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Матч завершился со счетом 3:1. Это пятое поражение российской хоккейной сборной подряд под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева, сменившего Олега Знарка.
В составе сборной Швеции отличились Джон Норман, Лоуренс Пилут и Якоб Нильсон, единственный гол у россиян забил Алексей Бывальцев. Для него заброшенная шайба стала дебютной в национальной команде.
29 апреля сборная России проведет заключительный матч шведского этапа. Команда встретится со сборной Чехией.