Шведы разгромили россиян

Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции во втором матче шведского этапа Евротура. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Матч завершился со счетом 3:1. Это пятое поражение российской хоккейной сборной подряд под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева , сменившего Олега Знарка.

В составе сборной Швеции отличились Джон Норман , Лоуренс Пилут и Якоб Нильсон, единственный гол у россиян забил Алексей Бывальцев . Для него заброшенная шайба стала дебютной в национальной команде.

29 апреля сборная России проведет заключительный матч шведского этапа. Команда встретится со сборной Чехией.