Хоккей: «Сибирь» готовится к товарищеским матчам и сборам в Финляндии в августе

После медицинского обследования, которое состоится в начале июля, хоккеисты «Сибири» приступят к тренировкам, а в конце июля отправятся в Минск, где проведут два товарищеских матча — с местными командами «Динамо» и «Юность».

После матчей в столице Белоруссии новосибирские хоккеисты отправятся на сборы в Финляндию, где до 12 августа сыграют несколько матчей с финскими командами. В середине августа команда вернется домой и продолжит подготовку к новому сезону.