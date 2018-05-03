В хоккейную «Сибирь» перешёл бывший капитан «Салавата Юлаева»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал двухлетний контракт с 31-летним защитником Александром Логиновым , прежде спортсмен был игроком и капитаном уфимского «Салавата Юлаева».

«Хоккеист является воспитанником «Салавата Юлаева», в КХЛ провел 372 матча, в которых набрал 114 очков (37+77), в Кубке Гагарина — 36 матчей (2+6). Кроме «Салавата Юлаева» играл в «Торпедо», «Автомобилисте» и "Амуре" . В прошедшем сезоне за «Салават Юлаев» провел 47 матчей в регулярном чемпионате (4+7) и 11 в плей-офф (1+1)», — отмечает пресс-служба новосибирской команды.

Представители «Салавата Юлаева» отмечают, что Логинов выступал за уфимцев на протяжении семи сезонов и становился в составе «юлаевцев» чемпионом России в 2008 году и бронзовым призёром чемпионата КХЛ — в сезоне 2015/2016.

Также на выходных стало известно, что «Сибирь» подписала контракт с центральным нападающим Даниилом Романцевым.