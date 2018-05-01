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Кречин выразил сожаление об исключении «Лады» и «Югры» из КХЛ
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Кречин выразил сожаление об исключении «Лады» и «Югры» из КХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Экс-вице-президент и директор челябинского «Трактора» и бывший генеральный менеджер китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин поделился мнением об исключении тольяттинской «Лады» и ханты-мансийской «Югры» из Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
"Куда расти мальчишкам? Там очень хорошие сильные школы. В исключенном год назад Новокузнецке взрастили плеяду великолепных игроков, того же Кирилла Капризова. Если бы не «Югра», то Никита Гусев, может быть, закончил с хоккеем или играл бы где-нибудь в Высшей лиге.
Есть топовые клубы СКА, ЦСКА, но у большинства молодых хоккеистов нет шансов в эти команды сразу попадать, в них наигрываться и получать игровой опыт. Поэтому очень печально, что «Кузню», «Югру» и «Ладу» исключили", — приводит слова Кречина газета «Известия».
Также специалист отметил, что исключение негативно скажется на развитии хоккея в регионах.
"Да, на «Югру» мало народу ходило, но и в Китае на матчах «Куньлуня» тоже пустые трибуны. Это не говорит о том, что китайский клуб надо исключать. Я имею в виду, что такие же шансы улучшить ситуацию надо давать и российским периферийным клубам.
А получилось все очень печально — и для хоккея, и для жителей регионов, из которых эти команды. Жаль, что «Ладу» и «Югру» исключили", — подытожил он.
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» переведено в Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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