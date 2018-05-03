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Овечкин: Уилсона боятся на льду, а его дисквалификацию сложно принять
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Овечкин: Уилсона боятся на льду, а его дисквалификацию сложно принять 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался по поводу дисквалификации форварда Тома Уилсона на три матча Кубка Стэнли. Уилсон нанёс травму Астону-Ризу в третьей игре серии с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1 в серии). «Дисквалификацию Уилсона сложно принять. Теперь мы собираемся двигаться вперёд и играть в хоккей. Сплотит ли это команду? Мы и так сплочённый коллектив. Всегда играем за партнёра. Разумеется, Уилсон многое значит для нашей команды. У него есть физическая сила. Его боятся на льду и уважают одновременно», — цитирует Овечкина TSN.
Видео силового приёма доступно в «твиттере» Deadspin.
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