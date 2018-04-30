Старт второго раунда плей-офф, «Колорадо» продлил Беднара, травмы россиян

Разборки «Вашингтона» и «Питтсбурга», «Бостон» крупно бьет «Тампу-Бэй»

В конце прошлой недели оставались неизвестными лишь два участники второго раунда плей-офф, и оба — на Востоке. «Бостон» боролся с «Торонто», а «Вашингтон» с «Коламбусом».

В итоге «Брюинз» для выхода в следующий раунд понадобились все семь матчей, но это никак не сказалось на игре команды в первой матче против «Тампы-Бэй» во втором раунде. Несмотря на нескрываемую радость в руководстве «Лайтнинг», которые хотели, чтобы «Брюинз» и «Мэйпл Лифс» «выбили друг из друга все дерьмо», «Молнии» все равно проиграли на своем льду — 2:6.

Ударная тройка «Бостона» Маршнд-Бержерон-Пастрнак сейчас выглядит звеном с другой планеты. В игре с «Тампой» эти ребята на троих набрали 11 (3+8) очков, а до этого в седьмой встрече с «Торонто» — 7 (3+4) очков. В общем, «Лайтнинг» остается надеяться, что в следующих матчах они действительно выдохнуться. Иначе не видать «Тампе» финала Восточной конференции.

На один матч меньше в серии понадобилось сыграть «Вашингтону», чтобы пройти «Коламбус» и выйти на своего традиционного соперника последних трех лет — «Питтсбург». Казалось, что после двух домашних поражений «Кэпиталз» не вытянут серию с «Блу Джекетс», но команда Овечкина, Кузнецова и Орлова затем взяла четыре подряд победы.

Впрочем, нас с вами теперь больше интересует классическое противостояние второго раунда плей-офф с «Питтсбургом». До этого два года подряд «Вашингтон» проигрывал сопернику, который дважды кряду выигрывал Кубок Стэнли. На прошлой неделе соперники успели сыграть два матча на льду «Вашингтона», взяв по одной победе — открыл счет в серии «Питтсбург» (3:2), а затем «Вашингтон» его сравнял (4:1). Но второй матч запомнился скандалом из-за не засчитанной шайбы «Пингвинз» при счете 3:1 в пользу «Кэпиталз». В общем, впереди нас ждут жаркие битвы в Питтсбурге — в этой серии предсказать развитие событий невозможно.

«Нэшвилл» страдает с «Виннипегом», контрастные битвы «Вегаса» и «Сан-Хосе»

В Западной конференции пары плей-офф второго раунда были известны еще раньше, так что на прошлой неделе мы просто наблюдали старт новых серий, которые, как мы и ожидали, не разочаровали. После двух сыгранных матчей «Нэшвилл» и «Виннипег», а также «Вегас» и «Сан-Хосе» играют вничью 1:1 в серии.

«Нэшвилл» проиграл первый матч на своем льду (1:4), но затем в поединке с драматическим сценарием, проигрывая 1:2, вырвал победу во втором овертайме благодаря голу молодого швейцарского форварда Кевина Фиалы (5:4). Одно можно сказать точно, от надежной обороны «Предаторз» в регулярном чемпионате не осталось и следа — результаты в серии с «Колорадо» оказались не случайны, и восемь пропущенных шайб от «Джетс» в двух матчах тому подтверждение. Если «Хищники» не разберутся со своими проблемами в защите, в следующий раунд, скорее всего, выйдет «Виннипег».

Еще интереснее развивались события в двух матчах в Лас-Вегасе. Если в первом «Вегас» уничтожил «Сан-Хосе» со счетом 7:0, и нанес сопернику самое крупное поражение в плей-офф, то во втором «Шаркс» взяли реванш со счетом 4:3, и также во втором овертайме. Примечательно, что «Найтс» снова вели в счете 2:0, но в этот раз стараний Марка-Андре Флери не хватило для второго шатаута подряд — три подряд пропущенные шайбы во втором периоде и ход игры полностью перевернулся.

Питерс возглавил «Калгари», «Колорадо» продлил Беднара , «Миннесота» уволит Флетчера

Как мы и предполагали в прошлых итогах, Билл Питерс не просто так разрывал контракт с «Каролиной», а «Калгари» тоже не просто так увольнял Глена Галутзана. Буквально через пару дней «Флеймз» обьявили Питерса в качестве нового главного тренера команды. Остается пожелать 53-летнему специалисту более успешной работы, чем в «Харрикэйнз», где он за четыре сезона так и не сумел вывести команду в плей-офф. Это был первый опыт работы Питерса в качестве главного тренера после ухода из тренерского штаба Майка Бэбкока «Детройте». Но в «Калгари» Билл приходит как опытный наставник под конкретные задачи, и они наверняка подразумевают выход в постсезон.

Еще одна тренерская новость недели — «Колорадо» решил продлить еще на один сезон контракт с Джаредом Беднаром. Абсолютно логичное решение, если учесть, что всего за сезон 46-летний наставник поднял «Эвеланш» с последнего места в турнирной таблице НХЛ до выхода в плей-офф. Хотя «Колорадо» вылетел от «Нэшвилла» в первом раунде, но взял две победы, играя без двух основных вратарей и защитника. Напомним, вратарь Семен Варламов и защитник Эрик Джонсон выбыли еще в конце регулярного чемпионата, а вратарь Джонатан Бернье — по ходу серии с «Предаторз». Остается один вопрос — почему контракт был продлен всего на год? Да, для Беднара прошедший сезон был первым у руля клуба НХЛ, но чертовски успешным. Или же генеральный менеджер «Эвеланш» Джо Сакик знает что-то, что не позволяет ему верить в исключительный талант Беднара как тренера, предпочитая перепроверить результат еще одним сезоном.

Наконец, на прошедшей неделе появилась информация, что «Миннесота» планирует уволить генерального менеджера команды Чака Флетчера . Того самого Флетчера, который проработал в клубе девять лет, и с которым «Уайлд» шесть лет подряд пробиваются в плей-офф. Однако руководству клуба этого кажется мало, и можно понять почему — все шесть лет «Дикари» вылетают в первом же раунде. Стабильность — это хорошо, но франшизе нужен всплеск эмоций и новые яркие лица в команде. Судя по всему, «Миннесоту» в скором времени может ждать перестройка.

Российская неделя в НХЛ На прошлом неделе плей-офф НХЛ покинули еще трое россиян — вместе с «Коламбусом» завершили сезон голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин . Вместе с «Торонто» — защитник Никита Зайцев . Но, судя по всему, помочь сборной на чемпионате мира сможет лишь Зайцев — оба игрока «Блу Джекетс» сослались на травмы и не приедут в Данию.

Статистика Бобровского в плей-офф оказалась неоднозначной. После двух подряд побед российский вратарь проиграл четыре матча — его коэффициент надежности составил 3,18 шайб за матч при 90% отраженных бросков. Артемий Панарин также отыграл все шесть матчей, набрал 7 (2+5) очков, но при этом завершил плей-офф с отрицательной полезностью «-4».

Что касается Никиты Зайцева, две результативные передачи в шестом матче серии с «Бостоном» оказались его единственными очками в плей-офф. В семи матчах Зайцев наработал на полезность «-3».

Продолжая не совсем приятную тему травм, следует отметить, что очередной поединок плей-офф пропустил нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин , который так и не сыграл на этой неделе. Но если его «Пингвинз» еще продолжают борьбу в плей-офф, то информация о травмах защитников Никиты Задорова («Колорадо») и Ивана Проворова («Филадельфия») существенно испортила настроение российским болельщикам, ожидавших увидеть их в сборной.

Еще одна интересная информация — нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулемин может вернуться в КХЛ. Переговоры с игроком ведет «Магнитка», но до окончательного решения пока далеко.

Что касается тех россиян, которые продолжают погоню за Кубком Стэнли, самая результативная неделя удалась нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину , который в трех матчах забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. При этом Овечкин отличился в каждом из двух стартовых матчей второго раунда против «Питтсбурга», а до этого оформил дубль в последней шестой игре серии первого раунда против «Коламбуса».

Его одноклубники защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов отыграли не столь результативно — у обоих по одной шайбе и одной передаче в трех матчах.

Трио россиян из «Тампы-Бэй» провело первую игру против «Бостона» (2:6) также неравномерно. Если защитник Михаил Сергачев забросил свою вторую шайбу в плей-офф, причем во втором матче подряд, то нападающий очков не набирал и закончил игру с показателем полезности «-2». А вратарь Андрей Василевский вовсе пропустил пять шайб из 23 бросков в створ.