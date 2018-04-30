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Вовченко подписал новый контракт с «Северсталью»
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Вовченко подписал новый контракт с «Северсталью» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Северсталь» подписала новый контракт на два года с нападающим Даниилом Вовченко, информирует пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне 22-летний Вовченко забросил 16 шайб и сделал 12 результативных передач в 59 матчах КХЛ.
За карьеру в КХЛ Вовченко провёл 150 матчей, в которых на его счету 36 голов и 33 голевые передачи при показателе полезности «-11» и 54 штрафных минутах. Следующий сезон станет для хоккеиста четвёртым в профессиональной карьере.
«Северсталь» также объявила, что форвард Игорь Гераськин и защитник Александр Зарубин продлили контракты с клубом на два сезона.
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