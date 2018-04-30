Вовченко подписал новый контракт с «Северсталью»

В минувшем сезоне 22-летний Вовченко забросил 16 шайб и сделал 12 результативных передач в 59 матчах КХЛ.

За карьеру в КХЛ Вовченко провёл 150 матчей, в которых на его счету 36 голов и 33 голевые передачи при показателе полезности «-11» и 54 штрафных минутах. Следующий сезон станет для хоккеиста четвёртым в профессиональной карьере.