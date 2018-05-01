Московский ХК «Спартак» обменялся игроками с ХК «Сочи» 

Московский хоккейный клуб «Спартак» произвел обмен игроками с ХК «Сочи», сообщает Газета.ru.
«Состав москвичей пополнил защитник сочинской команды Руслан Педан. Вместо него в «Сочи» перешел нападающий «Спартака» Артем Подшендялов», — говорится в сообщении.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Подшендялов сыграл в 15 матчах регулярного чемпионата за московское «Динамо», в которых забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. За красно-белых он провел 40 встреч и набрал 12 очков (6+6).
Педан сыграл за «Сочи» 23 матча, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.