Московский ХК «Спартак» обменялся игроками с ХК «Сочи»

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Подшендялов сыграл в 15 матчах регулярного чемпионата за московское «Динамо», в которых забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. За красно-белых он провел 40 встреч и набрал 12 очков (6+6).

Педан сыграл за «Сочи» 23 матча, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.