Как отдыхают хоккеисты после окончания сезона КХЛ и «регулярки» НХЛ. Фото

Итальянские каникулы Радулова

Александр позажигал в Москве и улетел отдыхать в Италию. Конечно, в Тоскане лучше, чем в Копенгагене! В Россию Радулов обещал вернуться к чемпионату мира по футболу.

Свадьба

Внук легендарного вратаря и президента ФХР Владислава Третьяка женился! 21-летний Максим, выступающий на позиции голкипера в системе ЦСКА, сыграл свадьбу с моделью Евгенией Николаевской.

Торжество прошло в здании московского гольф-клуба. Зал и столы были украшены просто шикарно! Свадьбу Третьяка по масштабу можно сравнить с прошлогодним праздником Овечкина. Здесь тоже выступали многие известные исполнители, в том числе и Иосиф Кобзон

После вылета «Трактора» из Кубка Гагарина Виталий Кравцов поехал на Кубок АЛРОСА , успел погулять по Санкт-Петербургу и дать громкое интервью. Теперь можно и «чилить» в родном Владивостоке. Впереди драфт НХЛ!

Папа в отпуске

Дмитрий Кагарлицкий ездил на Евротур, но сыграл слабо и после чешского этапа был отправлен домой. В родном Череповце хоккеиста ждала супруга и сын.

Сергей Шумаков вызова в сборную России вообще не получил и сразу после финала Кубка Гагарина отправился в родной Челябинск. Там он решил похвастаться своим крутым автомобилем — серебристым Мерседесом с жёлтыми полосками. Кирилл Капризов в комментариях даже призвал партнёра по клубу быть поскромнее.

Григорий Панин отдыхает уже довольно давно. Защитник «Салавата» побывал на пятом и последнем матче финала Кубка Гагарина. Через несколько дней после того, как «Ак Барс» взял трофей, Панин встретился с чемпионом Александром Бурмистровым

Любовь Кугрышева

Успешным сезоном Дмитрий похвастаться не может, зато может своей новой девушкой. Избранницей Кугрышева стала известная гимнастка Яна Кудрявцева . Пара недавно отдыхала в Тайланде.

Подарок Ковальчуку

День рождения Ильи давно прошёл, а хоккеист до сих пор показывает свои подарки. К пример, на 35-летие Ковальчуку подарили большой портрет в олимпийской форме и с золотой медалью на шее.