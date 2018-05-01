«Амур» сделал квалификационные предложения двум игрокам

Таким образом, «Амур» получит преимущественное право заключения новых контрактов с этими хоккеистами.

«Амур» назвал имя нового тренера

В минувшем сезоне 26-летний Бердюков забросил 2 шайбы в 22 матчах регулярного сезона при показателе полезности «-4». В плей-офф на лед не выходил.

27-летний Горшков перешел в хабаровский клуб из «Адмирала» по ходу сезона-2017/18. В 43 матчах регулярного сезона набрал 24 (7+17) очков, в плей-офф сыграл 1 матч.