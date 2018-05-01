Ещё
«Амур» сделал квалификационные предложения двум игрокам
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Амур» сделал квалификационные предложения двум игрокам 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Амур» сделал квалификационные предложения защитнику Георгию Бердюкову и нападающему Александру Горшкову, информирует официальный сайт хабаровского клуба.
Таким образом, «Амур» получит преимущественное право заключения новых контрактов с этими хоккеистами.
«Амур» назвал имя нового тренера
В минувшем сезоне 26-летний Бердюков забросил 2 шайбы в 22 матчах регулярного сезона при показателе полезности «-4». В плей-офф на лед не выходил.
27-летний Горшков перешел в хабаровский клуб из «Адмирала» по ходу сезона-2017/18. В 43 матчах регулярного сезона набрал 24 (7+17) очков, в плей-офф сыграл 1 матч.
LiveSport.Ru: последние новости
«Сибирь» подписала Романцева «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 29 апреля Гарипов: В КХЛ хочу играть только в Казани
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пятая колонна не хочет видеть меня тренером „Локо“2
Шанс для России: Салах может пропустить ЧМ-201814
Шарапова выложила фото из бара3
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
Липницкая удивила откровенным фото15
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение