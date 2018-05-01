Стало известно имя нового главного тренера «Автомобилиста»

«Автомобилист» подписал к контракт с Андреем Мартемьяновым , который займет пост главного тренера команды, передает ТАСС

Бывшим клубом Мартемьянова был хабаровский «Амур» , который в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вышел в плей-офф, где выбыл на первой стадии розыгрыша, уступив будущему обладателю Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу».

В прошедшем сезоне КХЛ «Автомобилист» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф екатеринбургская команда выбыла на первой стадии, уступив магнитогорскому «Металлургу» с общим счетом 2-4.