Круче Овечкина: Третьяк женил внука

Легендарный советский вратарь, а ныне президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк устроил для своего внука Максима шикарную свадьбу.

Избранницей 21-летнего спортсмена, который, как и его знаменитый дедушка, играет в хоккей на позиции голкипера, стала его сверстница — модель Евгения Николаевская.

Публикация от Aivaz (@aivazz) 28 Апр 2018 в 3:34 PDT Торжество получилось шикарным. Среди большого числа приглашенных гостей оказались и самые известные люди страны. Праздник, который проходил в роскошном московском городском гольф-клубе, открыл легендарный певец Иосиф Кобзон. 80-летний артист выступил с напутственным словом, спел для молодых и пожелал им счастья.

Также для Третьяка и его избранницы свои лучшие хиты исполнила императрица отечественной эстрады Ирина Аллегрова. Тамадой на свадьбе был известный юморист Михаил Грушевский. Комик является преданным болельщиком ЦСКА, за который выступали как Владислав Третьяк, так и его внук.

Спортсмен был впечатлен прошедшим торжеством. Максим опубликовал в инстаграме фотографию со своей возлюбленной.

«Лучший день в моей жизни», — написал Третьяк-младший в социальной сети, добавив эмодзи в виде сердца.

Публикация от Maxim Tretyak (@maxtr20) 29 Апр 2018 в 5:58 PDT

Рассказал о празднике в инстаграме и Грушевский. Ведущий поблагодарил Третьяка-старшего за приглашение на свадьбу и отметил преемственность поколений.

«Мой великий друг, Владислав Третьяк, спасибо за удовольствие вести свадьбу твоего внука!

Преемственность поколений: талант, красота, успех, любовь, спорт — вот о чем я думал, глядя на эту чудесную влюбленную пару!

Публикация от Грушевский Михаил. Шоумен (@grushevskiymikhail) 29 Апр 2018 в 12:07 PDT Супер-мэтр Иосиф Кобзон, как всегда, задал высочайший уровень празднику. История творится на наших глазах», — написал Грушеский в социальной сети, загрузив видео, на котором народный артист СССР исполняет песню Олега Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

История любви спортсмена и модели началась в 2013 году в Челябинске, когда обоим было по 15 лет. Весной 2017-го молодой хоккеист увез свою избранницу в Париж, где сделал предложение руки и сердца.

Николаевская под стать супругу-хоккеисту с детства дружит со спортом, она начинала с прыжков в воду, некоторое время посвятила художественной гимнастике, а потом успешно занималась спортивными бальными танцами.

В 2016 году Евгения представляла Челябинск на конкурсе «Мисс Россия» и заняла третье место по итогам зрительского голосования.

Избранница хоккеиста успела поработать стюардессой. Более того, она была лицом известной авиакомпании. Однако девушка решила променять воздушную стихию на тихую и спокойную семейную жизнь.

Максим Третьяк пока не может похвастаться такими же высокими результатами, как его знаменитый дед. До 2016 голкипер выступал за молодежные команды ЦСКА разного уровня, после чего отправился покорять Азиатскую лигу в составе клуба «Сахалин».

Дебютировал в КХЛ игрок в сезоне 2016/2017. Спортсмен выступал за владивостокский «Адмирал». Правда в составе «моряков» за два сезона Третьяк-младший провел всего-навсего пять матчей.

Сейчас 21-летний игрок числится в фарм-клубе московского ЦСКА — чеховской «Звезде», которая выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Игрок провел за клуб 18 матчей, а его команда сумела занять в регулярном чемпионате 12-е место и выйти в плей-офф, где в первом раунде проиграла «Зауралью» из Кургана со счетом 0-4.

Легендарный хоккеист Владислав Третьяк в период с 1969 по 1984 годы защищал ворота ЦСКА и сборной СССР. В чемпионате страны игрок провел 482 матча, на чемпионатах мира и Олимпийских Играх — 117 встреч.

Хоккеист трижды выигрывал золото олимпийских игр (1972, 1976 и 1984) и однажды завоевал серебряные медали (Олимпиада–1980). Кроме того, Третьяк — десятикратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы.

Советский спортсмен вошел в сборную лучших игроков двадцатого столетия по версии Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

C 2006 года Третьяк — главный человек российского хоккея. Титулованный голкипер занимает пост президента национальной федерации. Под его руководством сборная России выиграла золото олимпийских игр в 2018 году в Пхенчахне, а также четырежды стала чемпионом мира — в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах.