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Гусев пропустил тренировку сборной перед матчем с чехами
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Хоккеист Гусев не участвовал в тренировке сборной России перед матчем ЧМ с чехами 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной России Никита Гусев не принимал участия в предматчевой тренировке команды перед игрой группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
Гусев, нападающий Никита Сошников и вратарь Илья Сорокин в среду были внесены в заявку россиян на турнире. В тот же день Гусев и Сошников приняли участие в тренировке сборной, но не были включены в состав какой-либо тройки. Ранее Гусев готовился индивидуально, восстанавливаясь после болезни.
"Гусев занимается отдельно", — сообщили журналистам в пресс-службе Федерации хоккея России.
Остальные сочетания в сборной России остались без изменений по сравнению с предыдущим днем.
Матч сборных России и Чехии пройдет 10 мая, начало в 21:15 мск.
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