Гусев пропустил тренировку сборной перед матчем с чехами

Хоккеист Гусев не участвовал в тренировке сборной России перед матчем ЧМ с чехами

Нападающий сборной России Никита Гусев не принимал участия в предматчевой тренировке команды перед игрой группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий. Гусев, нападающий Никита Сошников и вратарь Илья Сорокин в среду были внесены в заявку россиян на турнире. В тот же день Гусев и Сошников приняли участие в тренировке сборной, но не были включены в состав какой-либо тройки. Ранее Гусев готовился индивидуально, восстанавливаясь после болезни. "Гусев занимается отдельно", — сообщили журналистам в пресс-службе Федерации хоккея России. Остальные сочетания в сборной России остались без изменений по сравнению с предыдущим днем. Матч сборных России и Чехии пройдет 10 мая, начало в 21:15 мск.