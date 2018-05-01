Состав на ЧМ: без чемпионов и с капитаном Дацюком

Станислав Галиев. Тренерский штаб сборной России по хоккею опубликовал предварительную заявку национальной команды на чемпионат мира, который пройдет в Дании. В список вошли 26 игроков и не попали новоиспеченные обладатели Кубка Гагарина Владимир Ткачев

Федерация хоккея России опубликовала 1 мая на своем официальном сайте предварительную заявку сборной страны на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Исполняющий обязанности главного тренера главной команды страны после отставки Олега Знарка Илья Воробьев и его тренерский штаб включили в список 26 хоккеистов.

Не обошлось без неоднозначных решений. Так, не вошли в опубликованный состав форварды казанского «Ак Барса», Владимир Ткачев и Станислав Галиев, только что выигравшие Кубок Гагарина.

Ткачев набрал в регулярном чемпионате 36 (22+14) очков в 53 матчах, а еще 9 (3+6) баллов добавил в 19-ти встречах победного для команды Кубка Гагарина, заработав в плей-офф показатель полезности +10.

На счету Галиева 26 (12+14) очков в 52-х встречах регулярного чемпионата и великолепные 15 (10+5) баллов в Кубке Гагарина при той же полезности, что и у партнера.

Казанские форварды в составе сборной страны приняли участие в последнем этапе Еврохоккейтура Шведских играх. Галиев отыграл первые два проигранных сборной матча, отличившись голом в игре с Швецией.

Ткачев выступил во всех трех поединках, став одним из главных героев единственной победной игры с Чехией (4:2), набрав в ней 1+1.

«Я не поеду на чемпионат мира по решению тренерского штаба. Думаю, что остальное лучше спросить у них, чем у меня», — прокомментировал ТАСС решение о невключении его в заявку на ЧМ Ткачев.

«Галиева и Ткачева нет в составе не из-за клубной принадлежности. Дело в том, насколько у них был сложный сезон. Они выжаты, уставшие. Эмоций уже нет у ребят, — цитирует «Чемпионат» Воробьева.

— Капитаном сборной будет Павел Дацюк — он вожак нашей молодой команды. Мы проверили много игроков, проанализировали. Многие из них никогда не играли на чемпионатах мира.

В Данию полетят 26 человек. Насчет того, кто попадет в окончательную заявку, у нас есть определенный план, но мы еще думаем.

Игроки из НХЛ? Мы рассчитываем на эту команду, а что будет в НХЛ — это уже другая тема».

Напомним, Ткачев был одним из кандидатов на поездку на Олимпийские игры в Пхенчхан, когда Воробьев работал в штабе Знарка, но в итоге нападающий «Ак Барса» был внесен в список только как запасной и на Игры не полетел.

В кулуарах говорили о том, что Владимир закрыл себе дорогу в сборную, отказавшись перед сезонном переходить из «Ак Барса» в СКА, который раньше тренировал Знарок, а теперь после его отставки возглавил Воробьев.

Интересно, что в состав, например, вошел нападающий хабаровского «Амура» Алексей Бывальцев , который 1 мая, в первый день работы рынка КХЛ, официально перешел как раз в СКА.

В итоге в составе сборной России на чемпионате мира не будет ни одного представителя выигравшего Кубок Гагарина «Ак Барса», зато в предварительную заявку включены девять хоккеистов СКА и семеро представителей ЦСКА.

Стоит отметить, максимальная заявка на чемпионат мира может включить в себя 25 человек, при этом в официальной заявке изначально может присутствовать значительно меньше игроков.

Минимально разрешенная квота — 17 человек. То есть три пятерки игроков и два голкипера. Это сделано, чтобы по ходу турнира сборные могли пополняться выбывающими из плей-офф Кубка Стэнли хоккеистами НХЛ.

На Западе в составе «Нэшвилла» против «Виннипега» играет российский защитник Алексей Емелин . В той серии счет тот же — 1-1.