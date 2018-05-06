Сборная России определилась с составом на матч с Австрией

Объявлен состав сборной России по хоккею на матч чемпионата мира с командой Австрии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Матч начнется в воскресенье в 13:30 мск на "Роял-Арене" в Копенгагене. Ворота сборной России будет защищать Василий Кошечкин, запасной — Игорь Шестеркин.
Состав россиян выглядит следующим образом:
Никита Трямкин — Динар Хафизуллин, Александр Барабанов — Илья Каблуков — Илья Михеев;
Никита Нестеров — Никита Зайцев, Михаил Григоренко — Артем Анисимов — Павел Бучневич.