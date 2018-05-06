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Сборная России определилась с составом на матч с Австрией
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Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с австрийцами на ЧМ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Объявлен состав сборной России по хоккею на матч чемпионата мира с командой Австрии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Матч начнется в воскресенье в 13:30 мск на "Роял-Арене" в Копенгагене. Ворота сборной России будет защищать Василий Кошечкин, запасной — Игорь Шестеркин.
Состав россиян выглядит следующим образом:
Владислав Гавриков — Богдан Киселевич, Кирилл Капризов — Павел Дацюк — Евгений Дадонов;
Никита Трямкин — Динар Хафизуллин, Александр Барабанов — Илья Каблуков — Илья Михеев;
Егор Яковлев, Максим Мамин — Сергей Андронов — Максим Шалунов.
Никита Нестеров — Никита Зайцев, Михаил Григоренко — Артем Анисимов — Павел Бучневич.
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