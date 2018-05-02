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Франция объявила состав на чемпионат мира
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Франция объявила состав на чемпионат мира 

Советский спорт 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира-2018.
вратари — Флориан Арди, Ронан Кеменер, Себастиан Юлёнен;
защитники — Йоанн Овитю, Флориан Шакиашвили, Уго Галле, Кевин Экфёй, Жонатан Жаниль, Антонен Манавьян, Дамьен Ро, Тома Тири;
нападающие — Морен Буве, Валентин Клеро, Стефан Да Коста, Тедди Да Коста, Флоран Дуе, Дамьен Флёри, Антони Гюттиг, Лоик Ламперье, Гийом Леклер, Жорданн Перре, Антони Реш, Николя Ритц, Александр Тексье, Саша Трей.
Первый матч на турнире французы проведут 4 мая с командой России.
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