Бывальцев поделился ожиданиями о ЧМ

Алексей Бывальцев: Все работают на полную, а тренерский штаб решит — кому играть

Нападающий сборной России Алексей Бывальцев — о предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании.

— Чувствуется усталость после перелета?

— Да нет, какая усталость? У меня точно нет. Два часа всего летели. Я привык и к более длинным перелетам.

— Неопределенность с составом заставляет больше работать на тренировках?

— Конечно. Конкуренция — это хорошо. Все работают на полную, а тренерский штаб решит — кому играть. Будем ждать и работать.

— Чувствуется, что арена не совсем хоккейная?

— Если честно, не обращаю на это внимания. Все хорошо сделали здесь, у нас хорошая раздевалка — все удобно.

— Участие в таком турнире — впервые для вас.

— Конечно, это интересно. Если бы мне какое-то время назад сказали, что так все получится, что я здесь окажусь — я бы, наверное, не поверил. Приятно. Но нужно работать и доказывать, больше ничего.