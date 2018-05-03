Агент: У Токранова есть огромное желание попробовать себя в НХЛ 

Агент Сергей Исаков рассказал о возможном будущем защитника «Ак Барса» Василия Токранова.
«К Токранову проявляет интерес несколько команд КХЛ, — приводит «БИЗНЕС Online» слова Исакова. — Кроме того, у Василия есть огромное желание попробовать себя в НХЛ».
По информации источника, интерес к Токранову в КХЛ проявляют СКА и ЦСКА.
Напомним, 28-летний воспитанник «Нефтяника» из Альметьевска выступает за «Ак Барс» с 2007 года. В составе клуба он трижды стал обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). Всего в 285 матчах в КХЛ Токранов набрал 83 (22+61) очка при показателе полезности «+23» и 127 минутах штрафа.
В нынешнем сезоне Токранов дебютировал за сборную России на этапе Евротура.
Добавим, что контракт защитника с «Ак Барсом» истек по окончании сезона.