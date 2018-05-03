Как России тягаться с Канадой и США?

Ещё и Овечкин с Кучеровым побеждают в плей-офф НХЛ.

16. Южная Корея

Чин Хи Ан, Сан Хун Син, Чин Кю Пак, Чин Ву Чон, Майкл Свифт, Брок Радунске, Сан Ву Син, Ву Сан Пак, Мин Хо Чхо, Ки Сун Ким, Сан Вук Ким, Вон Чун Ким, Чон Хян Ли, Ёун Чун Ли.

Что собой представляет сборная Кореи, мы увидели на прошедшей Олимпиаде, где хозяева Игр забили три гола и пропустили 19. Состав команды будет практически идентичен тому, который был в Пхёнчхане, — все игроки выступают в Азиатской лиге и не привыкли к уровню игры, который показывают ведущие хоккейные державы. Дважды на олимпийском хоккейном турнире Корея проиграла всухую, но забивать команда Джима Пэка всё-таки может (вспомните 1/8 финала с Финляндией, где они забили два гола, или матч Евротура с Канадой). Тем не менее выиграть даже один матч в Дании будет пределом мечтаний.

15. Австрия

С 2005 года сборная Австрии — это команда-лифт, которая попадает в элиту, чтобы сразу из неё вылететь. Из нынешнего состава только один нападающий играет в НХЛ, ещё трое — в сильных европейских чемпионатах, из них лидерами своих команд являются Константин Комарек и Доминик Цвергер. Остальные игроки представляют Австрийскую лигу.

Австрийцы будут рассчитывать в первую очередь на Михаэля Раффла — чеккера из «Филадельфии», а также Комарека — второго бомбардира шведской «Карлскроны». Правда, первые два матча (со Швейцарией и Россией) команда проведёт без Раффла, что уменьшит и без того скудный потенциал в атаке.

14. Норвегия

Норвежцы всегда были командой, которая может покусать, но её лидеры не молодеют. Патрик Торесен не был включён в состав, из НХЛ не приехал Матс Цукарелло . Большинство нападающих играют в местном чемпионате или второй лиге Швеции.

Шесть хоккеистов уже справили своё 30-летие, а кто-то, как Бастиансен, приближается к 40 годам. Он вместе с братьями Олимб является бессменным лидером команды — на троих они набрали 124 очка за время выступления на чемпионатах мира. У остальных — либо по нулям, либо совсем мало. Норвежцы оказались в нашем рейтинге выше Австрии и Южной Кореи только потому, что вот уже 12 лет удерживаются в элите, несмотря ни на что.

13. Беларусь

Линия атаки по сравнению с прошлым мировым форумом обновилась почти наполовину. Доехали до сборной Джефф Плэтт и Шарль Ленгле, хотя их лучшие годы уже позади. Братья Костицыны пропустят турнир из-за травм, зато в 36 лет дебютирует за Беларусь Александр Матерухин, который до этого на международном уровне играл за Украину. Эти опытные ребята плюс Ковыршин, Китаров и Павлович должны разделить бремя лидерства, однако впечатляющей статистикой в этом сезоне не может похвастаться никто. Из дебютантов отметим 19-летнего проспекта «Филадельфии» Максима Сушко, который провёл неплохой сезон в OHL, набрав 60 очков.

12. Франция

Состав французов будет далеко не сильнейшим — в Данию не приедет нападающий «Далласа» Антуан Руссель и лучший снайпер финской лиги (и новичок «Сибири») Шарль Бертран . Не сыграет и Лоран Менье — один из лучших бомбардиров в истории сборной. Тем не менее сразу шесть игроков представляют крепкие швейцарскую, финскую и немецкую лиги.

Французы прежде всего будут рассчитывать на Стефана да Косту, Дамьена Флёри и Сашу Трея. Во французской команде происходит смена поколений, среди нападающих есть пятеро игроков не старше 23 лет. Любопытнее всего выглядит 18-летний Александр Тесье, который набрал 22 очка в финской лиге.

11. Словакия

Линия нападения словацкой команды на чемпионате мира будет во многом повторять олимпийский состав, и чудесных преображений ждать не стоит. Подавляющее большинство форвардов играет в словацкой или чешской лигах, только Томаш Юрчо — игрок ротации в «Детройте».

Из известных имён — ветеран семи чемпионатов мира Ладислав Надь, а Мартина Бакоша и Томаша Марцинко российские болельщики могут помнить по выступлению в КХЛ. Любопытно, что в место в сборной нашлось и для сына легендарного Петера Бондры Давида, хотя он даже в словацком чемпионате не блещет.

10. Латвия

Базовым клубом сборной остаётся рижское «Динамо» , которое отрядило на чемпионат мира сразу восемь нападающих. Одна незадача — пятеро из них не преодолели в этом сезоне даже отметку в 10 очков. Главной опорой, как и в предыдущие годы, станут опытные динамовцы Микс Индрашис и Микелис Редлихс, а также Робертс Букартс и Андрис Джериньш, которые выступают в чешской экстралиге. Есть в команде и интересный дебютант — Рудольфу Балцерсу всего 21 год, он провёл первый сезон в АХЛ и с 48 очками стал лучшим бомбардиром «Сан-Хосе Барракуда».

9. Швейцария

Приезд из НХЛ Нино Нидеррайтера и Свена Андригетто — это серьёзное усиление для швейцарцев, тем более что привычные лидеры Венсан Праплан Андрес Амбюль пропустят турнир. Большинство игроков представляют чемпионат Швейцарии и хорошо знакомы друг с другом. Главный тренер Патрик Фишер собрал ровный состав (за исключением энхаэловцев), единственное, что настораживает, — большое количество дебютантов (в атаке таких набралось шесть человек).

8. Дания

Дания впервые стала хозяйкой чемпионата мира, и сборная постарается порадовать родные трибуны. Все, кто освободился в НХЛ, уже в команде. Атака пополнилась опытным Франсом Нильсеном и молодым Оливером Бьёргстрандом.

Также стоит отметить хорошую подмогу из «Йокерита» — Петера Регина и Никласа Йенсена. Из АХЛ приехали крепкие середняки Бау Хансен и Русселль, четверо форвардов — не на последних ролях в шведской лиге. Мальчиками для битья датчане не будут точно.

7. Германия

22-летний Леон Драйзайтль сейчас — самая яркая звезда немецкого хоккея. Он только что провёл ещё один шикарный сезон (70 очков за «Эдмонтон») и должен стать главной атакующей силой немцев. Других громких имён среди нападающих нет, но помощи в виде шайб и набранных очков в первую очередь стоит ждать от Патрика Хагера и Доминика Кагуна. В чемпионате Германии неплохо выглядят Марцель Мюллер и Даниэль Пиетта, но на Олимпиаду, где немцы выиграли серебро, их не взяли.

6. Чехия

Чешское нападение не блещет россыпью громких имён, но это здоровый сплав молодости и опыта. Тот же Плеканец и в 35 способен принести пользу команде, да и от наличия Радека Факсы хуже не станет. Есть игроки, хорошо известные в КХЛ — Роман Червенка, Робин Ганзл, Андрей Нестрашил, Роман Горак.

Основную прослойку составляют хоккеисты, выступающие в Европе, а внимание стоит обратить на трёх юниоров — Филип Хытил уже успел дебютировать и набрать первые очки в НХЛ, также выделяются Мартин Нечас, лучший бомбардир команды на МЧМ-2018, и Мартин Каут.

5. Россия

Сборная России собрала, наверное, самый слабый состав за последние годы, но всё равно в атаке есть на кого рассчитывать. Прежде всего это Павел Дацюк, который с годами не утратил своего волшебства. Рядом с ним должны зажечь Кирилл Капризов и Никита Гусев, а из НХЛ главными козырями должны стать Евгений Дадонов и Павел Бучневич.

Есть семь олимпийских чемпионов, креативщики и игроки оборонительного плана. Сергей Андронов и Артём Анисимов — проверенные и надёжные форварды, можно надеяться, что с хорошей стороны себя проявят Григоренко и Мамин.

4. Финляндия

Финнам удалось собрать очень приличный состав — Ахо и Терявяйнен являются лидерами «Каролины», Каспери Капанен ещё не закрепился в составе «Торонто», но обладает большим потенциалом. Микко Рантанен — лучший финский бомбардир НХЛ, а Микаэль Гранлунд не сильно от него отстал.

Сразу четыре добротных форварда делегированы из «Йокерита», Антти Суомела — лучший бомбардир и чемпион финской лиги. По именам эта команда способна решать большие задачи.

3. Швеция

Атака практически полностью составлена из игроков НХЛ, пожалуй, только у североамериканских команд более мощное нападение. С таким подбором игроков шведы могут замахнуться на повторение прошлогоднего триумфа. Главными действующими лицами должны стать лучший бомбардир «Анахайма» Ракелль и лучший снайпер «Рейнджерс» Зибанеджад. Баклунд три года подряд не набирает меньше 45 очков в НХЛ, а Нюквист в сборной становится ещё эффективнее, чем в «Детройте». Также выделяются вчерашние юниоры — Петтерссон и Андерссон, которые зимой феерили на МЧМ.

2. США

Американцы впервые везут на чемпионат мира такую сильную команду. Один Патрик Кейн чего стоит! А ведь есть ещё Годро, Дебринкэт, Крайдер… Совсем от молодых игроков в сборной США не отказались, но теперь это уже не студенты, а те, кто успел почувствовать, что такое профессиональный хоккей.

Аткинсон, Ларкин и Ли играют ключевые роли в своих командах, есть и те, кому предстоит таскать рояль — Гиббонс, Райан, Коулмен. В целом сбалансированное нападение, которое может доставить кучу неприятностей любому сопернику.

1. Канада

Когда у тебя в составе Макдэвид, мысли могут быть только о золоте. Пусть «Эдмонтон» не попал в плей-офф, Коннора всё равно практически невозможно остановить — он второй раз подряд стал лучшим бомбардиром НХЛ. И ведь Макдэвид не приехал один!

Бэйли, Эберле, Ньюджент-Хопкинс, Шенн — кого ни назови, практически все выходят в первых двух звеньях своих команд. Есть и пара-тройка готовых клубных связок. Получили приглашение несколько совсем молодых форвардов, которые ударно провели сезон — Дюбуа, Бовилье, а Барзал вообще выиграл гонку бомбардиров среди новичков. У канадцев слабых звеньев, кажется, вообще нет.