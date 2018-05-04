Путин не будет играть в хоккей в день инаугурации

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что глава государства не будет играть в хоккей в день инаугурации 7 мая, как это было шесть лет назад. Слова функционера передает "РИА Новости" "Что касается хоккея, седьмого числа хоккея не будет, график Ночной хоккейной лиги чуть-чуть иной в этом году. Он будет в обозримой перспективе", — заявил Песков. Ранее сообщалось, что российский лидер посетит матч между сборными России и Саудовской Аравии, который откроет чемпионат мира — 2018 по футболу.