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Путин не будет играть в хоккей в день инаугурации
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Путин не будет играть в хоккей в день инаугурации 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что глава государства не будет играть в хоккей в день инаугурации 7 мая, как это было шесть лет назад.
Слова функционера передает "РИА Новости".
"Что касается хоккея, седьмого числа хоккея не будет, график Ночной хоккейной лиги чуть-чуть иной в этом году. Он будет в обозримой перспективе", — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что российский лидер посетит матч между сборными России и Саудовской Аравии, который откроет чемпионат мира — 2018 по футболу.
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