Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Франция (4 мая, 17:15), прогноз

Завтра, 4 мая 2018 года, сборные России и Франции откроют соревнования чемпионата мира по хоккею в группе А. Матч состоится на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) в 17:15 по московскому времени.

По мнению как экспертов, так и болельщиков, не самая именитая, однако в достаточной степени боевитая сборная Франции способна удивить россиян. Тем не менее французы не должны помешать команде России, если она выступит в полную силу, начать турнир с победы.

За последние девять лет сборные России и Франции встречались трижды. На мировом первенстве 2009 года россияне разгромили соперников со счетом 7:2, на чемпионате мира, который состоялся четыре года спустя, российские хоккеисты проиграли 1:2, а на ЧМ-2014 победили всухую — 3:0.

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