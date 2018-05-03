Ещё
Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Франция (4 мая, 17:15), прогноз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Франция (4 мая, 17:15), прогноз 

Рамблер 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Завтра, 4 мая 2018 года, сборные России и Франции откроют соревнования чемпионата мира по хоккею в группе А. Матч состоится на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) в 17:15 по московскому времени.
По мнению как экспертов, так и болельщиков, не самая именитая, однако в достаточной степени боевитая сборная Франции способна удивить россиян. Тем не менее французы не должны помешать команде России, если она выступит в полную силу, начать турнир с победы.
За последние девять лет сборные России и Франции встречались трижды. На мировом первенстве 2009 года россияне разгромили соперников со счетом 7:2, на чемпионате мира, который состоялся четыре года спустя, российские хоккеисты проиграли 1:2, а на ЧМ-2014 победили всухую — 3:0.
Составы команд
Тренеры
Россия: Илья Воробьев.
Франция: Дэйв Хендерсон
Вратари
Россия: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.
Франция: Флорьян Арди, Ронан Кеменер, Себастьян Юленен.
Защитники
Россия: Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.
Франция: Юго Галле, Жонатан Жаниль, Антонен Манавьян, Йоанн Овитю, Дамьен Ро, Тома Тири, Флорьян Шакиашвили, Кевин Экефей.
Нападающие
Россия: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Алексей Бывальцев, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов.
Франция: Морен Буве, Антони Гюттиг, Тедди Да Коста, Стефан Да Коста, Флоран Дуэ, Валентен Клеро, Лоик Ламперье, Гийом Леклер, Жорданн Перре, Антони Реш, Николя Риц, Александр Тексье, Саша Трей, Дамьен Флери.
Проследить за ходом матча вы можете на «Чемпионате».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долги не пускают футбольную Россию в Европу2
18-летняя регбистка погибла по время матча10
Как России тягаться с Канадой и США?16
Боец ММА показательно удушила американского военного1
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение