Завтра, 4 мая 2018 года, сборные России и Франции откроют соревнования чемпионата мира по хоккею в группе А. Матч состоится на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) в 17:15 по московскому времени.
По мнению как экспертов, так и болельщиков, не самая именитая, однако в достаточной степени боевитая сборная Франции способна удивить россиян. Тем не менее французы не должны помешать команде России, если она выступит в полную силу, начать турнир с победы.
За последние девять лет сборные России и Франции встречались трижды. На мировом первенстве 2009 года россияне разгромили соперников со счетом 7:2, на чемпионате мира, который состоялся четыре года спустя, российские хоккеисты проиграли 1:2, а на ЧМ-2014 победили всухую — 3:0.
Составы команд
Тренеры
Россия: Илья Воробьев.
Франция: Дэйв Хендерсон
Вратари
Россия: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.
Франция: Флорьян Арди, Ронан Кеменер, Себастьян Юленен.
Защитники
Россия: Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.
Франция: Юго Галле, Жонатан Жаниль, Антонен Манавьян, Йоанн Овитю, Дамьен Ро, Тома Тири, Флорьян Шакиашвили, Кевин Экефей.
Нападающие
Россия: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Алексей Бывальцев, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов.
Франция: Морен Буве, Антони Гюттиг, Тедди Да Коста, Стефан Да Коста, Флоран Дуэ, Валентен Клеро, Лоик Ламперье, Гийом Леклер, Жорданн Перре, Антони Реш, Николя Риц, Александр Тексье, Саша Трей, Дамьен Флери.
Проследить за ходом матча вы можете на «Чемпионате».