Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Канада (4 мая, 17:15), прогноз

4 мая чемпионат мира по хоккею 2018 года стартует для команд группы В. В 17:15 по московскому времени на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинге состоится матч между командами США и Канады.

Американцы не обыгрывали североамериканских соседей уже шесть лет. Последняя их победа была зафиксирована на мировом первенстве 2012 года — 5:4 в овертайме. Четыре последовавших за этим матча неизменно заканчивались победами канадцев. Одна из них была сухой — 0:1 на Олимпиаде-2014, одна разгромной — 1:5 на ЧМ-2016, вторая на том же турнире отправила команду США на матч за третье место — 3:4, а последняя не позволила выйти из группы на Кубке мира-2016 — 2:4.

Хоккейные эксперты полагают, что сборная США поменяла свое мнение о чемпионате мира как о не слишком важном событии и на нынешнем преследует цель выйти по меньшей мере в полуфинал. Высочайшие амбиции канадцев эксперты не ставят под сомнение уже многие годы.

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