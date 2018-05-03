4 мая чемпионат мира по хоккею 2018 года стартует для команд группы В. В 17:15 по московскому времени на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинге состоится матч между командами США и Канады.
Американцы не обыгрывали североамериканских соседей уже шесть лет. Последняя их победа была зафиксирована на мировом первенстве 2012 года — 5:4 в овертайме. Четыре последовавших за этим матча неизменно заканчивались победами канадцев. Одна из них была сухой — 0:1 на Олимпиаде-2014, одна разгромной — 1:5 на ЧМ-2016, вторая на том же турнире отправила команду США на матч за третье место — 3:4, а последняя не позволила выйти из группы на Кубке мира-2016 — 2:4.
Хоккейные эксперты полагают, что сборная США поменяла свое мнение о чемпионате мира как о не слишком важном событии и на нынешнем преследует цель выйти по меньшей мере в полуфинал. Высочайшие амбиции канадцев эксперты не ставят под сомнение уже многие годы.
Составы команд
Тренеры
США: Джефф Блэшилл.
Канада: Билл Питерс.
Вратари
США: Скотт Дарлинг, Кейт Кинкейд, Чарли Линдгрен.
Канада: Майкл Дипьетро, Дарси Кемпер, Кертис Макэлинни.
Защитники
США: Уилл Батчер, Ник Дженсен, Джордан Истерли, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Нил Пионк, Куинн Хьюз.
Канада: Райан Мюррей, Дарнелл Нурс, Колтон Парэйко, Райан Пулок, Тома Шабо, Джоэл Эдмундсон, Аарон Экблад.
Нападающие
США: Кэм Аткинсон, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Сонни Милано, Дерек Райан, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
Канада: Мэтью Барзал, Джош Бейли, Антони Бовилье, Тайсон Джост, Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан О'Райлли, Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.
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