Артем Анисимов: Сборная России настраивается на Австрию

Россияне разгромили французов со счетом 7:0 в первом матче чемпионата мира в Дании. 6 мая сборная России сыграет с командой Австрии.

«Получил вызов дней через десять после того, как «Чикаго» завершил сезон. Я уже отпуск планировал, но зато немного отдохнул, потренировался и поехал в сборную. Правда, пришлось билеты сдавать. Не потерял ли форму за это время? Нет, она в раздевалке висела, ждала (смеется). Кейн похож на Бучневича, Паша тоже играет в своем стиле, вообще сложно сравнивать. Тяжело ли подстраиваться? Это же хоккей, мы все вместе играем, понимаем друг друга.