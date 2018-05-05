Анисимов: Сборная России настраивается на Австрию

Россияне разгромили французов со счетом 7:0 в первом матче чемпионата мира в Дании. 6 мая сборная России сыграет с командой Австрии.
«Получил вызов дней через десять после того, как «Чикаго» завершил сезон. Я уже отпуск планировал, но зато немного отдохнул, потренировался и поехал в сборную. Правда, пришлось билеты сдавать. Не потерял ли форму за это время? Нет, она в раздевалке висела, ждала (смеется). Кейн похож на Бучневича, Паша тоже играет в своем стиле, вообще сложно сравнивать. Тяжело ли подстраиваться? Это же хоккей, мы все вместе играем, понимаем друг друга.
Почему у нас первые матчи разминочные на ЧМ? Здесь каждая игра важна и нельзя недооценивать соперника, любая команда может преподнести сюрприз. Настраиваемся на Австрию. Вчера я был недоволен кое-чем, надо было строже в обороне сыграть. Недочеты в игре без шайбы, в этом надо добавлять. Во втором периоде расслабленности у нас не было, просто французы темп взвинтили, побежали вперед, мы к этому оказались не готовы. А так игра хорошая, темповая была, получали удовольствие на льду», — цитирует Анисимова Sport24.ru.