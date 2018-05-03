Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Белоруссия (4 мая, 21:15), прогноз

Матч сборных Швеции и Белоруссии продолжит соревнования команд группы А на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Встреча соперников российской команды состоится 4 мая в 21:15 по московскому времени на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.

Последние четыре игры между шведами и белорусами неизменно заканчивались победами первых, однако никогда — разгромом. Лишь однажды, на групповом этапе Олимпиады-2010, Белоруссия уступила с разницей в две шайбы — 2:4. Все остальные встречи шведы выигрывали с разницей в одну: 6:5 на мировом первенстве 2008 года, 2:1 на ЧМ-2013, 3:2 на чемпионате мира-2014.

По словам экспертов, сборная Швеции способна побороться за второй подряд титул чемпионов мира, а вот белорусам стоит думать не о выходе из группы, хотя шансы на это есть, а о сохранении прописки в высшем дивизионе мирового хоккея.

Составы команд

Тренеры

Белоруссия: Дэйв Льюис

Вратари

Защитники

Нападающие