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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Белоруссия (4 мая, 21:15), прогноз
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Белоруссия (4 мая, 21:15), прогноз 

Рамблер 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Матч сборных Швеции и Белоруссии продолжит соревнования команд группы А на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Встреча соперников российской команды состоится 4 мая в 21:15 по московскому времени на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.
Последние четыре игры между шведами и белорусами неизменно заканчивались победами первых, однако никогда — разгромом. Лишь однажды, на групповом этапе Олимпиады-2010, Белоруссия уступила с разницей в две шайбы — 2:4. Все остальные встречи шведы выигрывали с разницей в одну: 6:5 на мировом первенстве 2008 года, 2:1 на ЧМ-2013, 3:2 на чемпионате мира-2014.
По словам экспертов, сборная Швеции способна побороться за второй подряд титул чемпионов мира, а вот белорусам стоит думать не о выходе из группы, хотя шансы на это есть, а о сохранении прописки в высшем дивизионе мирового хоккея.
Составы команд
Тренеры
Швеция: Рикард Гренборг
Белоруссия: Дэйв Льюис
Вратари
Швеция: Филип Густавссон, Андерс Нильссон, Магнус Хелльберг.
Белоруссия: Михаил Карнаухов, Иван Кульбаков, Виталий Трус.
Защитники
Швеция: Адам Альмквист, Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Лоуренс Пилут, Оливер Экман-Ларссон.
Белоруссия: Павел Воробей, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Никита Устиненко, Степан Фальковский, Кристиан Хенкель.
Нападающие
Швеция: Лиас Андерссон, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе, Карл Клингберг, Юхан Ларссон, Джон Норман, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Деннис Эверберг, Маттиас Янмарк.
Белоруссия: Артур Гаврус, Артем Демков, Сергей Дрозд, Артем Кислый, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Артем Левша, Шарль Ленгле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джефф Плэтт, Павел Развадовский, Максим Сушко, Егор Шарангович.
Проследить за ходом матча вы можете на «Чемпионате».
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