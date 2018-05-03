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Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
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Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Ильи Воробьёва главным тренером сборной России незадолго до старта чемпионата мира по хоккею в Дании.
«Воробьёву и хоккеистам требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу, поскольку его назначение получилось очень неожиданным для всех. Изначально Илья не готовил сборную — пришлось перестраиваться. Отсюда и поражения», — рассказал Кожевников RT.
Он отметил, что в случае неудачи на чемпионате мира, такой результат можно будет оправдать сменой тренера.
«Точнее даже не оправдать, а списать всё на неё. Но от сборной всегда ждут только побед. Задача у нашей команды одна — золото. Плюс, состав подобрался весьма боеспособный, тех же олимпийских чемпионов достаточно», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что IIHF опубликовала начальную заявку сборной России по хоккею на ЧМ.
RT на русском: последние новости
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