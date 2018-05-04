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Серебряный призер ОИ-2018 может возглавить «Авангард»
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Серебряный призер ОИ-2018 может возглавить «Авангард» 

SPORT24.ru 35 минут назад
Клуб КХЛ «Авангард» рассматривает возможность назначения главным тренером Марко Штурма. Об этом сообщает. Специалист, много лет отыгравший в НХЛ, в настоящее время возглавляет сборную Германии. При нем немцы неизменно выходили в плей-офф чемпионатов мира, а на ОИ-2018 дошли до финала, где утупили россиянам. В завершающую стадию переговоры с 39-летним тренером могут перейти во время или сразу после завершения чемпионата мира. Штурм связан четырехлетним соглашением с немецкой сборной.
Омская команда в сезоне 2017/18 впервые за четыре сезона вылетела в первом раунде плей-офф КХЛ. В конце декабря Андрея Скабелку на посту главного тренера омской команды сменил Герман Титов. Наивысшее достижение команды — выход в финал плей-офф КХЛ в 2012 году. В том сезоне «Авангардом» успели поруководить два тренера легионера — Ростислав Чада и Раймо Сумманен.
«Под руководством Марко Штурма сборная Германии на Олимпиаде в Корее показывала современный динамичный хоккей, который нравится Максиму Сушинскому. Немецкий специалист молод, и с ним можно строить команду-династию. Это отвечает требованиям нового руководства «Авангарда», — пояснил источник издания.
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