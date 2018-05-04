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Чехия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 5 мая
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Чехия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 5 мая 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Чехия
В апреле в рамках подготовки к чемпионату мира сборная Чехии провела 10 контрольных матчей. Из них шесть — в рамках двух этапов Евротура. И если в родном Пардубице подопечные Йозефа Яндача взяли три победы в трех играх, то уже на этапе в Швеции команда проиграла три матча из трех. В последней игре — сборной России (2:4).
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Чехии на турнире в Дании помогут всего четыре игроки из НХЛ — защитник «Чикаго» Радко Гудас, нападающие Дмитрий Яшкин («Сент-Луис»), Радек Факса («Даласс») и ветеран Томаш Плеканец из «Монреаля», который и будет главной звездой сборной. За звание первого номера команды будут бороться вратарь «Трактора» Павел Францоуз и резервный голкипер «Калгари» Давид Риттих. Вообще Яндач представил достаточно экспериментальный состав, и даже умудрился отсеять из состава нападающего «Детройта» Мартина Фрка, который не впечатлил тренера в контрольных матчах.
Результаты Чехии в контрольных матчах неоднозначны. Дома команда пропустила всего три шайбы в трех матчах, зато уже в Швеции соперники отправили в ворота чехов 10 голов. В любом случае, оборона и вратари действительно вызывают определенные опасения у болельщиков Чехии.
Словакия
Перед чемпионатом мира Словакия провела девять контрольных матчей, в которых одержала пять побед. В последних играх словаки обменялись победами с французами (4:0 и 2:3).
Главный тренер сборной Крэйг Рэмзи и генеральный менеджер Мирослав Шатан снова решили сделать ставку на игроков из европейских лиг, максимально проигнорировав представителей КХЛ. В основном состав сформирован из хоккеистов чемпионатов Словакии и Чехии, но также есть два представителя из НХЛ — защитник «Эдмонтона» Андрей Секера и нападающий «Чикаго» Томаш Юрко, которые и будут главной надеждой сборной.
Словакия считается одним из аутсайдеров группы и будет бороться за выживание. Но фактор сильного тренерского штаба может сыграть свою роль. Это цепкая и агрессивная команда, способная на сюрпризы.
Прогноз
Матчи Чехии и Словакии всегда принципиальны. Хотя фаворитом считается Чехия, Словакия будет цепляться за игру всеми возможными способами, а это значит, что нас может ожидать не очень результативный поединок. Ставка на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,21 выглядит вполне реальной.
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